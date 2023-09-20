الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 8 منازل في سلفيت
التاريخ
9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل ببلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل بعضها قيد الإنشاء، والأخرى مأهولة، وعُرف من أصحابها: نظام محمود عاصي، ومحمود جمال عاصي، ومحمد فتحي، وساطي مثقال.
وفا
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