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الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 8 منازل في سلفيت

9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل ببلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل بعضها قيد الإنشاء، والأخرى مأهولة، وعُرف من أصحابها: نظام محمود عاصي، ومحمود جمال عاصي، ومحمد فتحي، وساطي مثقال.

وفا


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