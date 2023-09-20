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القبض على مطلوب في اربد

9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت كوادر البحث الجنائي اليوم الأربعاء القبض على مطلوب للأجهزة الأمنية في اربد كان يوقف المركبات بهدف سلب أصحابها ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر أن المطلوب كان يقوم بذلك مستعينا بسلاح يحمله بحوزته ، منوها الى أنه في العشرينات من العمر.

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