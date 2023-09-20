القبض على مطلوب في اربد
التاريخ
9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت كوادر البحث الجنائي اليوم الأربعاء القبض على مطلوب للأجهزة الأمنية في اربد كان يوقف المركبات بهدف سلب أصحابها ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر أن المطلوب كان يقوم بذلك مستعينا بسلاح يحمله بحوزته ، منوها الى أنه في العشرينات من العمر.
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