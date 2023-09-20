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الحوامدة يوجه رسالة لجماهير الوحدات بعد الفوز الآسيوي

9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة بتقديم أفضل النتائج والأداء المميز في البطولات المحلية والقارية وخاصة في كأس الاتحاد الآسيوي.
وقال الحوامدة في منشور له على "فيسبوك": "أعزائي جمهور الوحدات، أود أن أعبّر عن إعجابي الكبير وتقديري العميق لكم كجمهور مخلص ومتحمس، أنتم الروح الحقيقية والقوة الدافعة وراء فريق الوحدات، وتمثلون الفخر والشغف الأردني في كرة القدم".
وأضاف أن الدعم المتواصل والحضور الجماهيري الحماسي في مباراة أهلي حلب وكل مباراة يعكس عشق هذه الجماهير اللا محدود للفريق ويعزز روح المنافسة والتحدي، مؤكدا أن الجماهير تمنح اللاعبين الدعم والثقة اللازمة لتحقيق إنجازات عظيمة على المستوى المحلي والقاري.
وتابع الحوامدة: "أنتم ليس مجرد جمهور، بل أسرة واحدة مترابطة تجمعها الانتماء لنادي الوحدات، تظهرون تفانيكم وتضحياتكم من خلال المشاركة الفعّالة في المباريات والهتافات المليئة بالحماس، وهذا ما يجعل الوحدات فريقًا لا يقهر".
كما وجه رئيس نادي الوحدات شكره للجماهير على تحفيزها المستمر وتشجيعها القوي للاعبين في الأوقات الصعبة والمباريات الحاسمة، مؤكدا أن ثقة ودعم الجماهير يساعدان الفريق على تخطي التحديات وتحقيق الانتصارات الكبرى.
وبيّن أنه كرئيس للنادي وبالتعاون مع الإدارة والفريق الفني واللاعبين، سيعمل بكل تفانٍ لتقديم أفضل النتائج والأداء المميز، داعيا الجماهير إلى استمرار دعمها المستمر وثقتها في قدرات الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية.
وشدد الحوامدة على أن الجماهير جزء لا يتجزأ من عائلة الوحدات، وأن الإدارة ملتزمة بتقديم كل ما لديها من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدا أن الإدارة مستمرة في بناء فريق قوي ومتميز يحقق المجد والاعتزاز لكل جماهير الوحدات.
وختم رسالته للجماهير بقوله: "شكرًا لكم على عشقكم الذي لا يعد ولا يحصى ولدعمكم المتواصل، نحن معًا، وسنستمر في النجاح والتفوق".

ملاعب

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