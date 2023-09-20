محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل

محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل
التاريخ
9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات المحاكمة في القضية المتعلقة بتهريب أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والمتهم بها عماد العدوان و13 آخرين.
وعلى ضوء استمهال باقي وكلاء الدفاع لتقديم دفوع موكليهم واعتراضاتهم في جلسة قادمة، قررت المحكمة إجابة طلبهم وتأجيل النظر بالدعوى إلى يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023.
وبحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم تخلل جلسة المحاكمة إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدعوى.
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