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محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل

9/20/2023 6:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات المحاكمة في القضية المتعلقة بتهريب أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والمتهم بها عماد العدوان و13 آخرين.


وعلى ضوء استمهال باقي وكلاء الدفاع لتقديم دفوع موكليهم واعتراضاتهم في جلسة قادمة، قررت المحكمة إجابة طلبهم وتأجيل النظر بالدعوى إلى يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023.


وبحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم تخلل جلسة المحاكمة إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدعوى.

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