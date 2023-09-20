محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل



وعلى ضوء استمهال باقي وكلاء الدفاع لتقديم دفوع موكليهم واعتراضاتهم في جلسة قادمة، قررت المحكمة إجابة طلبهم وتأجيل النظر بالدعوى إلى يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023.



وبحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم تخلل جلسة المحاكمة إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدعوى.