شاهد..أفلام عالمية تناولت كارثة الزلازل

الواقع، بل أصبحت أيضًا مصدرًا رئيسيًا لإنتاج السينما والدراما. من خلال سردها على الشاشة، تمكنت هذه الأفلام من نقل تجربة الزلازل بشكل واقعي للجمهور، مما يجعلهم يشعرون برعب الهزات الأرضية وتداعياتها، حيث يمكنهم تخيل أنفسهم وسط الفوضى والدمار الذي يترتب على هذه الكارثة الطبيعية.

سان أندرياس.. أهوال الزلزال على الشاشة

سان أندرياس هو اسم فالق جيولوجي ضخم، يمتد على طول مئات الكيلومترات قاطعا ولاية كاليفورنيا الأميركية على الساحل الغربي، من جنوبها إلى شمالها، ممثلا واحدا من أكبر الفوالق الطبيعية في أميركا الشمالية. هذا الفالق معروف تاريخيا أنه من أكبر بؤر الخطر التي من الممكن أن تتسبب في هزات أرضية عنيفة، في منطقة مليئة بالسكان والأبنية والنشاط البشري والإنتاج الصناعي والتقني، مما يُعَدُّ تهديدا لأرواح الآلاف من البشر.

يضرب زلزال عنيف منطقة لوس أنجلوس وخليج سان فرانسيسكو، يؤدي إلى دمار هائل في الأبنية والمنشآت، يجعل محقق الإنقاذ الجوي "راي غينس" يتوجه إلى البناية التي توجد فيها ابنته وينقذها بصعوبة بالغة. في الوقت نفسه، يكتشف العلماء أن هذا الزلزال قد تسبب في تصدع كبير في فالق سان أندرياس، وأنه فقط مجرد بداية لحزمة كبيرة من الزلازل الارتدادية عنيفة التأثير، تتسبب في انهيارات ضخمة للمنشآت والسدود وموجات تسونامي عملاقة.

هنا يقع "راي" في المأزق الأخلاقي الأكبر: هل يستغل كل مهاراته في الإنقاذ الجوي لإنقاذ أسرته فقط تحديدا، أم يسارع لإنقاذ الآخرين؟ هذا المأزق يتولد وسط العديد من المواقف والأهوال التي يراها إثر الدمار الهائل الذي تسبب فيها الزلزال وموجاته الارتدادية، التي نشأ عنها موجات تسونامي عملاقة اجتاحت ساحل المدينة. كل ذلك جسَّده فيلم "سان أندرياس" (San Andreas) الذي أُنتج عام 2015 ولعب دور البطولة فيه ممثل الحركة والمصارع السابق الشهير "دواين جونسون".

الفيلم يُعَدُّ واحدا من أشهر وأفضل أفلام الكوارث الطبيعية التي أُنتجت خلال القرن الحالي، ويحتوي على قدر هائل من المشاهد البصرية المذهلة التي تجسد مأساة الزلزال وتوابعه، وهو ما انعكس على إيرادات الفيلم الضخمة التي قاربت نصف مليار دولار في شباك التذاكر، انطلاقا من ميزانية ضخمة تجاوزت 100 مليون دولار.

ورغم أن الفيلم يناقش حدثا خياليا، فإنه يترك رسالة مُقلقة أيضا، مفادها أن فالق سان أندرياس ليس هو الأثر الجيولوجي الآمن الذي تعيش بجانبه، وأن زلزالا قويا في هذه المنطقة المعروفة أصلا بكثرة الزلازل قد يُخلِّف دمارا لا أحد يريد أن يشهده أو حتى يتخيله!







لقطة من فيلم "الموجة" النرويجي. (مواقع التواصل)

في أجواء رائعة، كان كريستيان إيكجورد الخبير البيولوجي يقضي وقته في منطقة سياحية شمال النرويج حيث يمارس آخر مهامه التي انتُدِب إليها في تلك المنطقة، ثم يقضي بقية اليوم وسط المشاهد الخلابة. لكن يبدو أن الأقدار كان لها رأي مغاير تماما للخطة التي رسمها الرجل في يوم دوامه الأخير.

يُفاجأ كريستيان وبقية السياح في المنطقة بهزات أرضية عنيفة غير معلومة المصدر، وبحدسه الجيولوجي يتخوَّف الخبير من احتمالية قدوم موجات تسونامي عملاقة بعد هذه الهزات. يصدق حدسه، ويكتشف الجميع أن هناك أمواج تسونامي هائلة الارتفاع تصل إلى 80 مترا في طريقها إلى ضرب الساحل المليء بالسياح الذي يفتقد أدوات مواجهة هذا النوع من الكوارث الكبيرة.

يصل التحذير إلى الجزيرة السياحية أن أمام الجميع 10 دقائق فقط حتى تصل موجة تسونامي إلى الساحل، التي من المتوقع أن تتسبب في تدمير المنطقة بالكامل. هنا تبدأ الأحداث الكبرى لفيلم "الموجة" (The Wave) النرويجي الذي أُنتج عام 2015، وعُدَّ واحدا من أفضل الأفلام النرويجية على الإطلاق التي تسلط الضوء على الكوارث الطبيعية. الفيلم -مع إثارته ومشاهده البصرية المدهشة- أُنتج بميزانية متواضعة نسبيا، وحقق إيرادات كبيرة مقارنة بالسينما الأوروبية.

هذه المرة لم يضرب الزلزال ضربته في البحر متسببا في موجة تسونامي عملاقة تأكل الأخضر واليابس، بل كانت الضربة في العاصمة النرويجية أوسلو نفسها، ليجد الخبير الجيولوجي "كريستيان إيكجورد" نفسه في مواجهة جديدة مع غضب الطبيعة بضربة مباشرة في قلب المدينة. هذه هي القصة الأساسية لفيلم "الهزة" (The Quake) النرويجي الذي أُنتج عام 2018 بوصفه جزءا ثانيا عقب النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الموجة".

رغم أن قصة الفيلم خيالية، فإنها تستمد بعض الحقائق من الزلزال المدمر الذي شهدته العاصمة النرويجية عام 1904، وعُدَّ من أكثر الزلازل تدميرا في البلاد. يعج الفيلم بالكثير من المشاهد التي تجسّد الدمار الهائل الذي يتسبب فيه الزلزال، في واحدة من أكثر عواصم العالم رقيا وتخطيطا وتنظيما، التي تتحول إلى أطلال خلال دقائق، مُخلفة دمارا هائلا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمُصابين الذين يحاولون النجاة.

الفيلم حقق انتشارا واسعا ومراجعات نقدية إيجابية، وعُدَّ -إلى جانب الجزء الأول- من ضمن أفضل أفلام الكوارث الأوروبية خلال العقد الماضي. في عام 2022، أُنتج الجزء الثالث من هذه السلسلة بعنوان "البحر المشتعل" (The Burning sea)، ولكنه لم يحقق النجاح نفسه الذي حققه الجزءان الأول والثاني.







فيلم "المستحيل" يُعَدُّ واحدا من أفضل الأفلام الذي جسّد توابع زلزال المحيط الهندي 2004. (مواقع التواصل)

عندما توجّه السائح الإنجليزي وأسرته إلى تايلاند، لم يكن يخطر بباله أي شيء سوى قضاء عطلة عيد الميلاد بعيدا عن بلادهم الباردة، والاستمتاع بالدفء والحياة في هذه البلاد الساحرة المعروفة بالسياحة الرخيصة والآمنة. في البداية لم يكن هناك سوى الشمس المشرقة والفندق الأنيق والأجواء الساحرة وحمامات السباحة وشاطئ البحر المبهج، ولكن كل شيء تغير في لحظات.

كان هذا في نهاية عام 2004، حيث عطلات الميلاد، ليصم الآذان صوت مُفزع، ويُفاجأ الجميع عند النظر إلى الأفق بجدار هائل من أمواج تسونامي العملاقة تتوجه إليهم بسرعة كبيرة. لم يعرف السائحون وقتها أن هذه الموجات الضخمة نتيجة للزلزال المُدمّر الذي ضرب المحيط الهندي يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، وتسبب لاحقا في مقتل أكثر من ربع مليون شخص في إندونيسيا ودول الجوار في آسيا.

رحلة النجاة من موجة التسونامي العملاقة بكل ما تخلقه من فوضى وغرق وأحداث مرعبة هي محور أحداث فيلم "المستحيل" (The Impossible) الذي أُنتج عام 2012 ولعب دور البطولة فيه النجمان إيوان ماكجريجور وناعومي واتس. الفيلم يجسد أحداثا حقيقية سجّلها أرشيف الكارثة التي وقعت في المنطقة بعد ضربة الزلزال، ومحاولة الجميع الفرار من موجات المياه التي تجتاح كل شيء في طريقها، مسببة مقتل الآلاف من الأشخاص وتدمير المنشآت والبنية التحتية، وسط أزمة كبيرة في جهود الإنقاذ.

حقق الفيلم نجاحا عالميا كبيرا بإيرادات تجاوزت 180 مليون دولار، ولا يزال يُعَدُّ من أهم أفلام الكوارث التي أُنتجت خلال القرن الحالي على خلفية كارثة حقيقية تُعَدُّ هي الأسوأ على الإطلاق خلال العقود الأخيرة.







ركز فيلم "الزلزال" على تتبع قصص لعدد من الضحايا والناجين إثر زلزال تخيلي ضرب مدينة لوس أنجلوس وأحاله إلى أطلال. (مواقع التواصل)

فيلم "الزلزال" (The Earthquake) الذي أُنتج عام 1974 يعبر عن اسمه بالضبط. الفيلم لا يضع أي حبكة درامية شاملة بقدر ما هو عبارة عن مشاهد مطولة لزلزال تخيّلي بشدة 9 ريختر ضرب مدينة لوس أنجلوس وأدى إلى تدميرها بالكامل، وترصد أحداثه محاولات العديد من الأشخاص في وظائف ومواقف مختلفة للهروب من الزلزال المدمر.

أكثر من أي فيلم آخر في هذه القائمة، ركز الفيلم على تفاصيل الهزات الأرضية وتفاعل الناس معها فزعا وهربا بشكل واقعي يخلو من مؤثرات بصرية باهرة إلى حدٍّ كبير كالتي تتميز بها سينما اليوم. لذلك، كانت مشاهد الهزات الأرضية وانهيارات المباني تفقد عنصر الإبهار ولكنها أقرب إلى الواقع، مع تعمّد المخرج توضيحها ربما بشكل مبالغ فيه، إلى حد وجود مشاهد تتجاوز سبع دقائق كاملة تجسِّد تفاصيل الهزة الأرضية.

على مدار ساعتين، يستعرض الفيلم قصصا متفرقة لأشخاص كانوا يمارسون حياتهم العادية عندما وقع الزلزال؛ سائق الشاحنة الذي انهار تحته الجسر أثناء القيادة، الشابة التي تجلس في صالة السينما لمشاهدة أحد الأفلام، وغيرها من المواقف التي صوَّرها الفيلم الذي حقق إيرادات جيدة بمعايير ذلك الوقت، تجاوزت 80 مليون دولار، فضلا عن ترشحه لعدد كبير من الجوائز العالمية.







جسّد فيلم "Tidal wave" الظاهرة الأخطر تأثيرا للزلازل على المدن الساحلية، وهي موجات تسونامي العملاقة. (مواقع التواصل)

في ضاحية هيونداي التابعة لمدينة بوسان الساحلية الكورية، وفي إطار حياتي عادي تماما مليء بالمشكلات والخلافات الاجتماعية بين عدد من الأشخاص والعائلات الذين يقطنون المنطقة المُطلة على البحر، يأتي التسونامي من بعيد ليحول المشهد كاملا إلى محاولات للنجاة لا أكثر. كل العداوات والمشكلات اختفت في لحظات، وحل محلها هدف واحد وهو النجاة من التسونامي الذي ضرب المدينة إثر زلزال المحيط الهندي عام 2004.

كان أول مَن تنبأ للخطر هو البروفيسور كيم أستاذ الجيولوجيا البحرية الذي حدد مكان الضربة، وحاول أن يُقنع السلطات وأهل البلدة والمصطافين بالخطر الذي سيواجهونه بعد قليل، وقدوم موجات تسونامي عملاقة بسرعة 500 ميل في الساعة، مع المزيد من مخاطر الهزات الأرضية الارتدادية بعد سلسلة هزات ضربت قاع البحر.

فيلم "مد وجزر" (Tidal wave) هو فيلم كوري جنوبي من إنتاج عام 2009، تدور أحداثه حول كارثة تسونامي أصاب مدينة كورية جنوبية إثر الزلزال. الفيلم يجسد -مثل كل أفلام الكوارث الطبيعية- رحلة الأبطال لمحاولة النجاة من الأمواج العاتية، وإن كان أبرز ما في سياقه الدرامي هو التحول الكبير من مشاهد جدالات الحياة اليومية المعتادة إلى مشاهد الفزع أمام دمار الطبيعة والتحول إلى التكاتف الكامل لمحاولة النجاة.

الفيلم حقق إيرادات ممتازة عالميا، وترشح إلى مجموعة من الجوائز الدولية، حصد منها خمس جوائز، ووُزِّع في العديد من دور العرض العالمية خارج كوريا الجنوبية، وعُدَّ واحدا من أهم أفلام الكوارث الطبيعية التي أنتجتها السينما الآسيوية خلال العقدين الماضيين.

هذه الأفلام تذكرنا بأن مجرد مشاهدة الزلازل وأحداثها ونتائجها على الشاشات، سواء من خلال متابعة أخبارها أو مشاهدة أفلام خيالية تعكس تلك التجارب، يمكن أن يكون ذلك بالفعل مثيرًا للقلق والفزع. إذا كانت هذه هي الأمور التي يمكن للأفلام أن تقدمها، فما بالك عند تجربتها على أرض الواقع؟ فالزلازل تظل تلك الظاهرة الطبيعية القوية التي تثير الخوف والتوتر لدى البشر، سواء على الشاشة أو في حياتهم اليومية.