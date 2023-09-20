الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 8 منازل بقراوة بني حسان

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل بعضها قيد الإنشاء، والأخرى مأهولة، وعُرف من أصحابها: نظام محمود عاصي، ومحمود جمال عاصي، ومحمد فتحي، وساطي مثقال.

يتبع ..