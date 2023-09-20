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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية

9/20/2023 6:12:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة.

وقال الناطق باسم الشرطة في بيان له: "وصل الليلة تقرير من ممثل وزارة الدفاع عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إليكيم".

وأضاف: "عند تلقي التقرير، بدأ ضباط شرطة المنطقة الساحلية في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثر ضباط محطة نيشر على الدبابة في ساحة خردة في منطقة نيشر".

وأكد الناطق أنه "في الوقت نفسه، ومن خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يشتبه بأن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث لأسباب يتم التحقيق فيها في هذه المرحلة".

وقال: "كما ذكرنا، عند تحديد مكان الدبابة المسروقة، تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع وفتحت الشرطة تحقيقا مشتركا مع وزارة الدفاع".

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