غوارديولا يكشف عن أفضل لاعب وسط في العالم حاليا

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على ريد ستار 3 / 1 مساء الثلاثاء، وقد سجل جوليان ألفاريز هدفين، قبل أن يسجل رودريغو الهدف الثالث للفريق.

وبعد تسجيل هدف الفوز في نهائي البطولة بالموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودريغو هدفا جديدا أمس إثر تسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريد ستار.

وحصل رودريغو على لقب رجل المباراة، ويعتقد غوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي مساء الثلاثاء:“الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي”.

وأضاف:“بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى عالٍ... على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر”.

وتابع غوارديولا:“بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا”.

وكان هناك بعض الإحباط بسبب زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ويتوقع غوارديولا أن اللاعب لن يكون متاحا لمباراة نوتنغهام فورست المقررة يوم السبت المقبل.

وقال مدرب مانشستر سيتي:“أنا لم أتحدث مع الأطباء، ولكن يبدو أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة المقبلة”.

وانضم بيرناردو لقائمة الإصابات في مانشستر سيتي مع دي بروين وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش.

وأكد غوارديولا:“لدينا 5 لاعبين مهمين مصابين، أن نتحمل ذلك لمدة طويلة سيكون صعبا، ولكن هذا هو الحال”.

(د ب أ)



