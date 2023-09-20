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انخفاض معدل التضخم في قطر في آب الماضي

9/20/2023 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم ) في قطر، خلال شهر آب الماضي، انخفاضاً وصل إلى 2.38% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في 26 شهراً .
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر تراجع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء لأدنى مستوى منذ سنوات وبنحو 1.03% على أساس سنوي، إلى جانب انكماش أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها المطاعم و الفنادق والملابس بنسبة 4.59% و1.73% على التوالي.

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