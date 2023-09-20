انخفاض معدل التضخم في قطر في آب الماضي

انخفاض معدل التضخم في قطر في آب الماضي
التاريخ
9/20/2023 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم ) في قطر، خلال شهر آب الماضي، انخفاضاً وصل إلى 2.38% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في 26 شهراً .
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر تراجع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء لأدنى مستوى منذ سنوات وبنحو 1.03% على أساس سنوي، إلى جانب انكماش أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها المطاعم و الفنادق والملابس بنسبة 4.59% و1.73% على التوالي.
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