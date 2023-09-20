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الإذاعة الإسرائيلية: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم

9/20/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بسرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة.

التفاصيل لاحقا..

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