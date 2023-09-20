الإذاعة الإسرائيلية: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم

الإذاعة الإسرائيلية: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم
التاريخ
9/20/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بسرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة.
التفاصيل لاحقا..
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