انتشار نوع جديد من الفيروس التاجي

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "ظهر فجأة فيروس آخر ВА.2.86. وهذا الفيروس يحتوي على 35 طفرة وليس 2-3 كالآخرين. كما أنه يختلف عن متحور "أوميكرون"، والمتغيرات الأخرى".

ويضيف، ليس مستبعدا أن تحدث موجة جديدة من "كوفيد-19" في الخريف، لأن اللقاحات المستخدمة قد لا تكون فعالة ضد ВА.2.86 ، مع العلم أن الإصابات حاليا قليلة وتظهر على أنها عدوى تنفسية حادة.

ومن جانبه يشير الدكتور ميخائيل كوستينوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية،إلى أن هذا الفيروس يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة.

ويقول: "الفيروسات يجب أن تعيش. وولكن كيفية استعداد الجسم لذلك أمر آخر. المشكلة هي أن الجائحة انقضت ولكنها تركت بصماتها - متلازمة ما بعد كوفيد- ضعف شديد في منظومة المناعة البشرية".

وأكد الخبراء أن أي فيروس يمكن أن يشكل خطورة على المجموعات المعرضة للخطر.