WWE يخطط لاستضافة رونالدو في عرض بالسعودية

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

واعتادت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم بعض عروض المصارعة، أخرها عرض“ليلة الأبطال”، الذي أُقيم في مدينة جدة، شهر مايو الماضي.

وبحسب صحيفة“آس” الإسبانية، فإن اتحاد WWE، الذي تم شراءه مؤخرًا من قبل اتحاد“UFC”، يعمل على تعزيز صورة عروض المصارعة الخاصة بها، من خلال الدفع لـ رونالدو من أجل أن يكون ضيفًا بارزًا في أحد تلك العروض.

وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يعمل على تواجد رونالدو في عرض“كراون جول” القادم في المملكة العربية السعودية كضيف بارز في الحدث الذي من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة أن مالكي الاتحاد الجدد حريصين على تعزيز صورة اللعبة وحدث“كراون جول”، والإيرادات المحتملة من خلال وجود كريستيانو في الحدث، مقابل رسوم مادية ستكون كبيرة بالطبع.

يُذكر أن حدث“كراون جول” هو عرض سنوي ينظمه اتحاد WWE في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018.