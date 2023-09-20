WWE يخطط لاستضافة رونالدو في عرض بالسعودية
التاريخ
9/20/2023 6:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم فريق النصر، قد يظهر في إحدى عروض المصارعة الحرة“WWE” في المملكة العربية السعودية.
وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.
واعتادت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم بعض عروض المصارعة، أخرها عرض“ليلة الأبطال”، الذي أُقيم في مدينة جدة، شهر مايو الماضي.
وبحسب صحيفة“آس” الإسبانية، فإن اتحاد WWE، الذي تم شراءه مؤخرًا من قبل اتحاد“UFC”، يعمل على تعزيز صورة عروض المصارعة الخاصة بها، من خلال الدفع لـ رونالدو من أجل أن يكون ضيفًا بارزًا في أحد تلك العروض.
وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يعمل على تواجد رونالدو في عرض“كراون جول” القادم في المملكة العربية السعودية كضيف بارز في الحدث الذي من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.
وتابعت الصحيفة أن مالكي الاتحاد الجدد حريصين على تعزيز صورة اللعبة وحدث“كراون جول”، والإيرادات المحتملة من خلال وجود كريستيانو في الحدث، مقابل رسوم مادية ستكون كبيرة بالطبع.
يُذكر أن حدث“كراون جول” هو عرض سنوي ينظمه اتحاد WWE في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018.
MENAFN20092023000151011027ID1107105398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.