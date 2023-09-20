فادي خفاجة يعتذر عن فيديو الانهيار: لحظة ضعف
التاريخ
9/20/2023 5:32:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعرب الفنان فادي خفاجة عن ندمه بسبب انهياره خلال بث مباشر بسبب عدم تقديم أعمال فنية له خلال الفترة الأخيرة.
قال فادي خفاجة في مداخلته مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، "أنا لا أستطيع إلا أن أعتذر وأقول إنني كنت في لحظة ضعف، وأرجو من الناس أن تفهم أنني إنسان وليس فقط فنان. إنني لا أستطيع أن أعرب عن مشاعري في هذا الوقت، وكنت أتمنى أن تكون لدي الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها الجمهور يوميًا".
وأضاف "أنا كنت أسعى بجدية طوال الوقت للعمل في المجال الفني، وكنت أتوقع أن باب الفرص سيتم فتحه أمامي. لكنني لم أجد فرصًا تلائم مهاراتي وإمكانياتي".
وأشار فادي خفاجة إلى أنه قام بالتواصل مع عدد من المخرجين للبحث عن فرص عمل، ولكنه لم يجد استجابة كافية.
وأضاف قائلاً: "سعيت وقابلت مخرجين بدون استدعاء، ولكن الأمور تغيرت، والطريقة التي كنا نعتمدها في السابق لم تعد تعمل بنفس الطريقة".
واعتذر فادي خفاجة مرة أخرى وقال: "أنا كنت أقدم بثا مباشرا وكنت أمزح مع الناس، ولكن تعليقات البعض كانت قاسية وجرحت مشاعري".
في الختام، أشار فادي خفاجة إلى أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذا الحال، وأنه يأمل في أن تتحسن الأمور وتتاح له فرص جديدة في المستقبل.
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