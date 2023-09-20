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فادي خفاجة يعتذر عن فيديو الانهيار: لحظة ضعف

9/20/2023 5:32:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعرب الفنان فادي خفاجة عن ندمه بسبب انهياره خلال بث مباشر بسبب عدم تقديم أعمال فنية له خلال الفترة الأخيرة.

قال فادي خفاجة في مداخلته مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، "أنا لا أستطيع إلا أن أعتذر وأقول إنني كنت في لحظة ضعف، وأرجو من الناس أن تفهم أنني إنسان وليس فقط فنان. إنني لا أستطيع أن أعرب عن مشاعري في هذا الوقت، وكنت أتمنى أن تكون لدي الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها الجمهور يوميًا".

وأضاف "أنا كنت أسعى بجدية طوال الوقت للعمل في المجال الفني، وكنت أتوقع أن باب الفرص سيتم فتحه أمامي. لكنني لم أجد فرصًا تلائم مهاراتي وإمكانياتي".

وأشار فادي خفاجة إلى أنه قام بالتواصل مع عدد من المخرجين للبحث عن فرص عمل، ولكنه لم يجد استجابة كافية.

وأضاف قائلاً: "سعيت وقابلت مخرجين بدون استدعاء، ولكن الأمور تغيرت، والطريقة التي كنا نعتمدها في السابق لم تعد تعمل بنفس الطريقة".

واعتذر فادي خفاجة مرة أخرى وقال: "أنا كنت أقدم بثا مباشرا وكنت أمزح مع الناس، ولكن تعليقات البعض كانت قاسية وجرحت مشاعري".

في الختام، أشار فادي خفاجة إلى أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذا الحال، وأنه يأمل في أن تتحسن الأمور وتتاح له فرص جديدة في المستقبل.

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