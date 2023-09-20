طيارة إسرائيلية توجه رسالة خطيرة للاسرائيليين

والطيارة شيرا إيتينج، ناشطة في حركة "إخوة السلاح" الاحتجاجية ضد خطة التعديلات القضائية، التي تضم في صفوفها جنودًا احتياط من وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، وفي حزيران/يونيو 2023 تم تسجيل هذه الحركة كجمعية. وجاءت أقوال شيرا إيتينج في برنامج تحقيقات تلفزيونية لقناة CBS الأمريكية حول تداعيات خطة التعديلات القضائية التي ينفذها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

ولقيت أقوال شيرا إيتينج انتقادات من حقوقيين إسرائيليين، كان منهم الناشط الحقوقي رام شون، الذي قال: "لم يصدم قلبي فقط عندما سمعت أختي في السلاح تشرح باللغة الإنجليزية الجميلة كيف أنها مستعدة لقتل الأطفال من أجل غانتس ولكن ليس من أجل نتنياهو".

وأضاف رام شون، أن

"أفضل بنات إسرائيل -تحدثت في أكثر البرامج التلفزيونية الأمريكية احترامًا- مثل الإنسان الآلي كيف تطلق الصواريخ وتقتل الأطفال فقط لأن الشخص الذي يرأس الحكومة ينظر إلى القانون كما تنظر هي إليه وليس كما يراه وزير العدل ليفين. فإذا أعطاها سموتريتش وبن غفير الأمر بقتل الأطفال على الطريق، فهذا غير شرعي، ويمكن القول إنه قاتل، ولكن إذا أعطاها غانتس أو لابيد الأمر، فلا بأس تمامًا".

وتابع: "أتساءل حقًا ماذا أفعل في بلد يُقتل فيه الأطفال، ويستمر العالم كالمعتاد؟ يبدو أن الطريق إلى وقف كابوس القتل والتعذيب للفلسطينيين يجب أن يمر عبر المؤسسات القانونية الدولية، في محكمة لاهاي".

وعلق الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن الاعتقاد السائد في "إسرائيل" بأن حركة "إخوة السلاح" تضم في صفوفها طيارين حربيين وضباط استخبارات كبار محسوبين على يسار الخارطة السياسية الإسرائيلية ووسطها.

وأوضح أنس أبو عرقوب، أن المنظومة القيمية لليبراليين وتيار اليسار والوسط الذين يقودون الاحتجاجات في "إسرائيل" تختلف عن نظرائهم في بقية العالم، فهؤلاء مدافعون متحمسون عن احتلال الضفة الغربية واستخدام الطيران الحربي ضد المدنيين الفلسطينيين، وأبرز رموزهم هم الآباء المؤسسون "لدولة إسرائيل"، مثل دافيد بن غوريون وموشيه شاريت وغيرهما من مخططي التطهير العرقي الذي أدى في النهاية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وبحسب أبو عرقوب، فإن التيار الليبرالي واليساري والوسط في "إسرائيل" يقوم على عاتقه صناعة الهايتك والأسلحة، والشركات التي يعمل هؤلاء فيها هي التي تزود السلاح لأنظمةٍ مدانةٍ بارتكاب جرائم حرب وفقًا لما نشر في تحقيقات صحفية إسرائيلية.