للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة



وتُرجح التوقعات، التي رصدها "الوكيل الإخباري" من تحركات السوق، خلال الأيام الماضية، أن يُبقي الفيدرالي الاميريكي أسعار الفائدة كما هي عند نطاق ( 2.25-5.5% ) دون أي رفع جديد، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.7% خلال آب الماضي.



وتُظهر التوقعات، أن أكثر من 80% من الأسواق تتوقع أن يُثبت الفيدرالي أسعار الفائدة على ما هي عليه، مع ترجيح أن يحمل خطاب رئيس البنك جيروم باول الذي سيلي قرار البنك "شيء من الحدّة " والذي من خلاله سيُحدد مسار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.



وتأتي توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في ضوء التباطؤ الأخير الذي حصل على بيانات مسار التوظيف، إلى جانب الاعتدال النسبي في التضخم الأساسي، وتأثير الارتفاعات المتتالية للفائدة على حركة السوق، وملامح ظهور الركود.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى معدل تضخم عند 2%، حيث عمل على تشديد سياسته المالية، ورفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي والجاري 11 مرة.