الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة
التاريخ
9/20/2023 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يُسيطر الحذر على المستثمرين، قبل قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن المُتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكن قد يفتح الفيدرالي الباب لمزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1951 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1930 دولار للأوقية.
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