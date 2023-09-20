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الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

9/20/2023 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يُسيطر الحذر على المستثمرين، قبل قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن المُتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكن قد يفتح الفيدرالي الباب لمزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1951 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1930 دولار للأوقية.


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