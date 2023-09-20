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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد

9/20/2023 5:21:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، في أعقاب الإعلان عن أن حقل (ترول النرويجي) سيتوقف اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز.


وزادت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي، بنسبة 6.7% وهو أكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري.


وتم إرجاء إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب مشكلات في العملية.


وقالت الشركة إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخطط حتى يوم السبت المقبل.

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