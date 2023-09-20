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فتوح يدين جرائم الاحتلال في جنين وغزة وأريحا

9/20/2023 5:21:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، صباح اليوم الأربعاء، وأسفرت عن استشهاد الشاب ضرغام الأخرس.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مخطط لها، وتأتي بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وبتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت في جنين وغزة وأريحا، تمثل رسالة إلى زعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل دولة فوق القانون، ويحكمها مجموعة من الإرهابيين القتلة، وتعتمد على صمت المجتمع الدولي وحصانته من المساءلة والملاحقة الجنائية.

MENAFN20092023000205011050ID1107105305

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