فتوح يدين جرائم الاحتلال في جنين وغزة وأريحا

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مخطط لها، وتأتي بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وبتوجيه من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت في جنين وغزة وأريحا، تمثل رسالة إلى زعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل دولة فوق القانون، ويحكمها مجموعة من الإرهابيين القتلة، وتعتمد على صمت المجتمع الدولي وحصانته من المساءلة والملاحقة الجنائية.