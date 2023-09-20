اكتشاف شجرة في البرازيل كان يُعتقد أنها انقرضت منذ 185 عامًا‎

ورُصدت شجرة "إيليكس سابيفورميس"

("Ilex sapiiformis") التي يصل ارتفاعها إلى ما بين ثمانية أمتار واثني عشر مترًا، في ولاية بيرنامبوكو، من بعثة أمضت ستة أيام في المنطقة بحثاً عنها، على ما أفادت "ري: وايلد"، وهي مجموعة بيئية أطلقت هذا المشروع، ويشكل النجم ليوناردو دي كابريو أحد مؤسسيها.

وكان عالم الأحياء الاسكتلندي جورج غاردنر حدّد هذا النوع المعروف باسم "إيليكس بيرنامبوكو" للمرة الأولى

في العام 1838.

وكان تحديد غاردنر الرصد الوحيد المؤكّد لهذا النوع حتى الـ22 من آذار/مارس، حين عثرت البعثة الجديدة على أربع أشجار على ضفة نهر صغير في بلدة إيغاراسو، على مشارف عاصمة الولاية ريسيفي.

وقالت كريستينا بيغز، المسؤولة عن الأنواع المنقرضة في "ري: وايلد": "إنّ العثور مجدداً على شجرة إيليكس بيرنامبوكو في منطقة مدنية يقطنها نحو ستة ملايين شخص، أمر مذهل"، مضيفةً "أنّ الشجرة هي مثال ممتاز على أهمية مواصلة أعمال البحث".

واكتشف فريق العلماء الشجرة من خلال تتبع أثر زهور بيضاء صغيرة يتميّز بها هذا النوع.

وقال قائد البعثة غوستافو مارتينيلي إن المجموعة تأمل الآن في إطلاق برنامج لإنتاج هذا النوع.



أ ف ب



