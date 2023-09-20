Wednesday, 20 September 2023 01:18 GMT

انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركي

9/20/2023 5:21:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة.

وبحلول الساعة (09:44) بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.

MENAFN20092023000205011050ID1107105303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث