انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركي

وبحلول الساعة (09:44) بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.