انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركي

انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركي
التاريخ
9/20/2023 5:21:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة.
وبحلول الساعة (09:44) بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.
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