مالكه يستعد للزفاف بعد أسبوع: الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية

مالكه يستعد للزفاف بعد أسبوع: الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية
التاريخ
9/20/2023 5:21:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN-حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سطح منزل مواطن في قرية جلبون، شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية.
وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن خالد عبد الرزاق أبو الرب المكون من طابقين، ورفعت علم دولة الاحتلال فوقه، ونصبت خيمة وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة.
وأشار أبو الرب إلى أن مالك المنزل يستعد لإتمام حفل زفافه بعد أسبوع.
يُذكر أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب يوم أمس، وحولته إلى نقطة مراقبة، ولا تزال تتواجد فيه.
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