مالكه يستعد للزفاف بعد أسبوع: الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية

وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن خالد عبد الرزاق أبو الرب المكون من طابقين، ورفعت علم دولة الاحتلال فوقه، ونصبت خيمة وحولت سطحه إلى نقطة مراقبة.

وأشار أبو الرب إلى أن مالك المنزل يستعد لإتمام حفل زفافه بعد أسبوع.

يُذكر أن قوات الاحتلال استولت على سطح منزل المواطن عماد فهمي أبو الرب يوم أمس، وحولته إلى نقطة مراقبة، ولا تزال تتواجد فيه.