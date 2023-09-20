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ماليزيا: لا يمكن الاستمرار في تجاهل اعتداءات إسرائيل على الحقوق الأساسية للفلسطينيين

9/20/2023 5:21:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالالمبور/PNN- أدانت ماليزيا، اليوم الأربعاء، اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى يوم الأحد الماضي، والهجوم على المصلين عند أحد مداخل المسجد في القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي، إن "الاعتداء على المصلين كان عملا استفزازيا وانتهاكا صارخا لحرمة الموقع المقدس، ويهدف بوضوح إلى تحدي الوضع التاريخي والقانوني للقدس والحرم الشريف".

ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بالسؤولية الموكلة إليه والمتمثلة في تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال العدوان المستمرة ضد الإنسانية، والتجاهل الصارخ لمبادئ لا حصر لها من مبادئ القانون الدولي".

وشددت على وجوب وقف جميع أعمال الاستفزاز والعنف على الفور من أجل السلام والأمن، وأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل اعتداءات إسرائيل المستمرة وسياسة الفصل العنصري ضد الحقوق الأساسية والحياة وسبل العيش والكرامة للفلسطينيين من جميع الأديان في أرضهم.

وأكدت الخارجية الماليزية تمسكها بموقفها المبدئي حول أحقية الفلسطينيين بدولتهم المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

MENAFN20092023000205011050ID1107105301

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