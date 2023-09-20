أداة الذكاء الاصطناعي من غوغل باتت متصلة بالبريد الإلكتروني ويوتيوب

أداة الذكاء الاصطناعي من غوغل باتت متصلة بالبريد الإلكتروني ويوتيوب
التاريخ
9/20/2023 5:21:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلنت "غوغل" أنّ برنامجها "بارد" القائم على الذكاء الاصطناعي بات يستطيع الاتصال بخدمات أخرى توفرها الشركة كالبريد الالكتروني ويوتيوب والخرائط، في خطوة جديدة ضمن تَسابُق شركات التكنولوجيا في هذا المجال.
وأوضح بيان للمجموعة الأميركية "على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى غراند كانيون، يمكنه أن يطلب من +بارد+ جمع التواريخ التي تناسب الجميع في البريد الالكتروني جيميل، والبحث عن رحلات طيران وفنادق، والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط غوغل، ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوافرة هناك"، مضيفةً أنّ "كل ذلك يمكن أن يتمّ في المحادثة نفسها".
وتعمل شركة الإنترنت العملاقة على ابتكار أنظمة للذكاء الاصطناعي منذ سنوات، لكنها تفاجأت بالنجاح الذي حققه برنامج
"تشات جي بي تي" (من ابتكار شركة "أوبن ايه آي") في نهاية عام 2022 وإطلاق محرك البحث "بينغ" الجديد من "مايكروسوفت" في شباط/فبراير.
وأطلقت "غوغل" في المرحلة نفسها "بارد" الذي هو عبارة عن برنامج دردشة قادر على إنتاج مختلف أنواع النصوص (مقالات، نصائح، حوارات...) بمجرّد أن يطلب منه المستخدم ذلك بأسلوب بسيط، على غرار الطريقة التي يعمل بها "تشات جي بي تي".
وأشارت الشركة إلى أنّ الأداة الجديدة والمسماة "بارد إكستنشنز"، قادرة أيضاً على استخراج بيانات من "غوغل دوكس" و"غوغل درايف"، بينها مستندات بصيغة "بي دي اف".
وتتيح نقرة "غوغل إت" الجديدة للمستخدم مقارنة النتائج التي يوفرها "بارد" بتلك الموجودة عبر محرك البحث "غوغل" عن الموضوع نفسه، وإبراز أي اختلاف بين النتيجتين إن وُجد.
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