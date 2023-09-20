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أداة الذكاء الاصطناعي من غوغل باتت متصلة بالبريد الإلكتروني ويوتيوب

9/20/2023 5:21:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت "غوغل" أنّ برنامجها "بارد" القائم على الذكاء الاصطناعي بات يستطيع الاتصال بخدمات أخرى توفرها الشركة كالبريد الالكتروني ويوتيوب والخرائط، في خطوة جديدة ضمن تَسابُق شركات التكنولوجيا في هذا المجال.

وأوضح بيان للمجموعة الأميركية "على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى غراند كانيون، يمكنه أن يطلب من +بارد+ جمع التواريخ التي تناسب الجميع في البريد الالكتروني جيميل، والبحث عن رحلات طيران وفنادق، والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط غوغل، ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوافرة هناك"، مضيفةً أنّ "كل ذلك يمكن أن يتمّ في المحادثة نفسها".

وتعمل شركة الإنترنت العملاقة على ابتكار أنظمة للذكاء الاصطناعي منذ سنوات، لكنها تفاجأت بالنجاح الذي حققه برنامج
"تشات جي بي تي" (من ابتكار شركة "أوبن ايه آي") في نهاية عام 2022 وإطلاق محرك البحث "بينغ" الجديد من "مايكروسوفت" في شباط/فبراير.

وأطلقت "غوغل" في المرحلة نفسها "بارد" الذي هو عبارة عن برنامج دردشة قادر على إنتاج مختلف أنواع النصوص (مقالات، نصائح، حوارات...) بمجرّد أن يطلب منه المستخدم ذلك بأسلوب بسيط، على غرار الطريقة التي يعمل بها "تشات جي بي تي".

وأشارت الشركة إلى أنّ الأداة الجديدة والمسماة "بارد إكستنشنز"، قادرة أيضاً على استخراج بيانات من "غوغل دوكس" و"غوغل درايف"، بينها مستندات بصيغة "بي دي اف".

وتتيح نقرة "غوغل إت" الجديدة للمستخدم مقارنة النتائج التي يوفرها "بارد" بتلك الموجودة عبر محرك البحث "غوغل" عن الموضوع نفسه، وإبراز أي اختلاف بين النتيجتين إن وُجد.

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