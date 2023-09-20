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تعليق صادم من أحمد سعد على طلاقه

9/20/2023 5:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تعليقه الأول على طلاقه من مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، صدم الفنان أحمد سعد جمهوره، وذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش تكريمه في حفل الـ"موريكس دور" بلبنان.
وأجاب أحمد سعد على سؤال عمّا إذا ما كان يشعر بالحرية بعد الانفصال أم لا؟، قائلاً: "قصدك الحرية بدون جواز... أنا أصلاً كده كده حر".
وكان أحمد سعد قد أثار جدلاً بعد الكلمة التي ألقاها خلال تكريمه في "الموريكس دور" تعليقاً على نجاحه في الفترة الأخيرة، حيث قال: "أحب أكلمكم عن نفسي شوية لأني نسيت آخد الدوا بتاع النرجسية، لكن مبسوط مني قوي الفترة اللي فاتت، أنا من أكتر الناس اللي بتسمعني وبتحبني جداً، نزّلت أغنية "عليكِ عيون"، وأغنية "وسع وسع"، وبعدها نزلت "اليوم الحلو ده"، بعدها اختياراتي، والحمد لله حققوا نجاح كبير".
لها

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