تعليق صادم من أحمد سعد على طلاقه

تعليق صادم من أحمد سعد على طلاقه
التاريخ
9/20/2023 5:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تعليقه الأول على طلاقه من مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، صدم الفنان أحمد سعد جمهوره، وذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش تكريمه في حفل الـ"موريكس دور" بلبنان.
وأجاب أحمد سعد على سؤال عمّا إذا ما كان يشعر بالحرية بعد الانفصال أم لا؟، قائلاً: "قصدك الحرية بدون جواز... أنا أصلاً كده كده حر".
وكان أحمد سعد قد أثار جدلاً بعد الكلمة التي ألقاها خلال تكريمه في "الموريكس دور" تعليقاً على نجاحه في الفترة الأخيرة، حيث قال: "أحب أكلمكم عن نفسي شوية لأني نسيت آخد الدوا بتاع النرجسية، لكن مبسوط مني قوي الفترة اللي فاتت، أنا من أكتر الناس اللي بتسمعني وبتحبني جداً، نزّلت أغنية "عليكِ عيون"، وأغنية "وسع وسع"، وبعدها نزلت "اليوم الحلو ده"، بعدها اختياراتي، والحمد لله حققوا نجاح كبير".
لها
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