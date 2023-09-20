تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-34 في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها



وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".



وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.



وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".

RT