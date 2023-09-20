تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-34 في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها
التاريخ
9/20/2023 5:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع "سو-34"، اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، وأكدت أن طاقمها تمكن من القفز والنجاة دون تعرضه لإصابات.
وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".
وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.
وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".
RT
MENAFN20092023000208011052ID1107105297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.