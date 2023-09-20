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تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-34 في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها

9/20/2023 5:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع "سو-34"، اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، وأكدت أن طاقمها تمكن من القفز والنجاة دون تعرضه لإصابات.


وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00، أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".


وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.


وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".

RT

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