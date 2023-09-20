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برشلونة يواصل عروضه القوية ويسحق أنتويرب

9/20/2023 5:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه أنتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة أهداف من دون مقابل الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
وفرض المهاجم البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف.
وانتقل جواو فيليكس إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.
وسجل جواو فيليكس في الدقيقتين11 و66، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19)، ومدافع أنتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) أهداف برشلونة.
وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.
ويسعى الفريق الكتالوني إلى تعويض خيبة أمله في المسابقة القارية الأهم بعد أن خرج من دور المجموعات في الموسمين الفائتين.

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