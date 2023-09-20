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مان سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بقلب الطاولة على النجم الأحمر

9/20/2023 5:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.
وأظهر مان سيتي مجددا هذا الموسم أنه مرشح فوق العادة للمنافسة على اللقب القاري والحصول أولا على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى ثمن النهائي في ظل وجود يونغ بويز السويسري ولايبزيغ الألماني اللذين تواجها الثلاثاء وعاد الأخير منتصرا من ملعب منافسه 3-1.
وبدأ مان سيتي مشواره القاري بعدما حقق انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا بجميع مبارياتهم الخمس حتى الآن، آخرها السبت الماضي على أرض وست هام 3-1.
وكانت مواجهة الثلاثاء الأولى بين مان سيتي والنجم الأحمر، المتوج بلقب المسابقة القارية في موسم 1990-1991 على حساب مارسيليا الفرنسي بركلات الترجيح حين كان يدافع عن ألوان يوغوسلافيا.
وبعد بداية هادئة، كاد مان سيتي أن يصل إلى الشباك الصربية بتسديدة من مشارف المنطقة للإسباني رودري، هداف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر، لكن الحارس الإسرائيلي عمري غلايزر تألق في إنقاذ فريقه (الدقيقة 15)، ثم تدخلت العارضة للوقوف في وجه رأسية النرويجي إرلينغ هالاند (27) قبل أن يتألق الحارس لصد رأسية فيل فودن (41).
واضطر غوارديولا إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر بإخراج البرتغالي برناردو سيلفا الذي ترك مكانه للوافد الجديد البلجيكي جيريمي دوكو قبل ثوان معدودة مضت على نهاية الشوط الأول الذي اختتم بهدف صادم للضيف الصربي عبر الغاني عثمان بكاري الذي كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون إثر تمريرة بينية متقنة من ميركو إيفانيتش، قبل أن يسدد في الشباك (45).
وألغي الهدف في بادئ الأمر بداعي التسلل لكن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" أكد صحته وسط فرحة عارمة للجمهور الزائر وصدمة كبيرة في القسم الأكبر من مدرجات "استاد الاتحاد".
ولكن سيناريو عطلة نهاية الأسبوع أمام وست هام (1-3) تكرر، إذ ضرب مان سيتي في مستهل الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي وصلته الكرة من هالاند، فتخطى الحارس وسدد في الشباك الخالية من زاوية صعبة (47)، قبل أن يتدخل "في أيه آر" ليحرم كايل ووكر من هدف التقدم للبطل الإنجليزي (53).
وبهدية من الحارس غلايزر، عوض مان سيتي هذه الفرصة من ركلة حرة نفذها ألفاريس وأخطأ الإسرائيلي تماما في تقديرها لتتهادى الكرة في الشباك (60)، قبل أن يوجه رودري الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (73).

ملاعب

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