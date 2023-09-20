رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة برسيبوليس الإيراني (فيديو)



وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على إحدى الكرة.

وتلقى رونالدو الإسعافات الأولية على أرض الملعب، قبل أن يسمح له الجهاز الطبي لنادي النصر بمواصلة اللعب، فيما وثقت الكاميرات معاناة النجم البرتغالي من الإصابة.



واشتكى رونالدو من آلام بعد نهاية الشوط الأول وظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري.



وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، أن إصابة رونالدو، عبارة عن كدمة في الساق، وذلك بعد التدخل القوي عليه، من لاعب برسبوليس.

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الأسطورة البرتغالية، ظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري؛ وذلك بسبب أن ألم الكدمة يزداد خلال الدعس على القدم.



وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن علاج مثل هذه الإصابات يكون سريعا، حيث يتم تقييم حالة اللاعب من الجهاز الطبي، خلال استراحة ما بين الشوطين، تحديدا.



وواصل رونالدو اللعب حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم تغييره، علما بأن المواجهة انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

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