Wednesday, 20 September 2023 01:17 GMT

إعلان قائمة صقور الأردن في الآسياد

9/20/2023 5:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وسام الصوص المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة السلة، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية بداية من السبت المقبل.
ويقيم منتخب الأردن معسكرًا تدريبيًا في الصين منذ أسبوعين وعقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم التي حل فيها بالمركز الأخير.
وضمت قائمة منتخب الأردن: أحمد الدويري، أحمد حمارشة، محمد شاهر، مالك كنعان، فادي مصطفى، سامي بزيع، أشرف الهندي، هاشم عباس، فادي قرمش، أحمد حموي، جون بوهانون، جيفرسون
ووضعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من البحرين وتايلاند والفلبين.
ويفتتح منتخب الأردن مشواره في الآسياد بمواجهة تايلاند يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة للدور ربع النهائي بشكل مباشر.
من جهة ثانية يشارك الأردن كذلك في منافسات كرة السلة 3×3 تحت 23 عامًا للرجال والسيدات.
وتضم قائمة منتخب الرجال: محمود الهزايمة، أدهم الدجاني، علي كنعان، عاكف الشياب.
وتضم قائمة منتخب السيدات: ماسا النوباني، ذكرى شحادة، جانسيت يالتشن، ماريان وهاب.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN20092023000208011052ID1107105293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث