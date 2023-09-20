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مدرب الوحدات: نحتاج المزيد من العمل

9/20/2023 5:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى العُماني رشيد اليافعي مدرب الوحدات الأردني، رضاه بعد فوز فريقه على اتحاد أهلي حلب السوري (2-0) في كأس الاتحاد الآسيوي.
وقال اليافعي في المؤتمر الصحفي: "راض عن النتيجة، لكن الفريق لا يزال بحاجة لمزيد من العمل للوصول إلى المرحلة المأمولة".
وتابع: "مررنا بظروف صعبة قبل المباراة والتحق اللاعبون الدوليون بالفريق في وقت متأخر، ومع ذلك لعبنا من أجل الفوز والنقاط الثلاث".
وأردف: "بطبعي أعشق العمل تحت الضغط، وأنا معتاد على ذلك".
وختم اليافعي حديثه: "نشكر جماهير الوحدات على الدور المهم الذي لعبته في المباراة وتحفيز لاعبي الفريق".
وتصدر الوحدات قائمة ترتيب المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، برصيد 3 نقاط تاركًا المركز الثاني للكويت الكويتي والكهرباء العراقي ولكل منهما نقطة فيما بقي اتحاد أهلي حلب بلا نقاط.

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