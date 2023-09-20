مدرب الوحدات: نحتاج المزيد من العمل
التاريخ
9/20/2023 5:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أبدى العُماني رشيد اليافعي مدرب الوحدات الأردني، رضاه بعد فوز فريقه على اتحاد أهلي حلب السوري (2-0) في كأس الاتحاد الآسيوي.
وقال اليافعي في المؤتمر الصحفي: "راض عن النتيجة، لكن الفريق لا يزال بحاجة لمزيد من العمل للوصول إلى المرحلة المأمولة".
وتابع: "مررنا بظروف صعبة قبل المباراة والتحق اللاعبون الدوليون بالفريق في وقت متأخر، ومع ذلك لعبنا من أجل الفوز والنقاط الثلاث".
وأردف: "بطبعي أعشق العمل تحت الضغط، وأنا معتاد على ذلك".
وختم اليافعي حديثه: "نشكر جماهير الوحدات على الدور المهم الذي لعبته في المباراة وتحفيز لاعبي الفريق".
وتصدر الوحدات قائمة ترتيب المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، برصيد 3 نقاط تاركًا المركز الثاني للكويت الكويتي والكهرباء العراقي ولكل منهما نقطة فيما بقي اتحاد أهلي حلب بلا نقاط.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20092023000208011052ID1107105292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.