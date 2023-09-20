282 ديناراً سعر الرشادية .. تعرف على سعر بيع ليرة الذهب الانجليزي 21 محلياً اليوم
التاريخ
9/20/2023 5:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم الاربعاء ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات من عيار 21 عند 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا
واستقرت اسعار الذهب اليوم حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم
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