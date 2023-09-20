وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع
التاريخ
9/20/2023 5:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن غرفة عمليات الوزارة تلقت معلومة بوفاة شاب أردني في ألمانيا .
وقال المجالي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إنه سيتم متابعة الإجراءات من خلال السفارة الأردنية في برلين مع السلطات الألمانية في حال رغبة ذوي الشاب بنقل الجثمان.
من جهتهم نعى ذوي الشاب "فيصل ثامر زعل المحارب" عبر الفيسبوك فقيدهم الذي توفي بحادث سير في ألمانيا أمس الثلاثاء.
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