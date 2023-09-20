Wednesday, 20 September 2023 01:17 GMT

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

9/20/2023 5:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن غرفة عمليات الوزارة تلقت معلومة بوفاة شاب أردني في ألمانيا .
وقال المجالي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إنه سيتم متابعة الإجراءات من خلال السفارة الأردنية في برلين مع السلطات الألمانية في حال رغبة ذوي الشاب بنقل الجثمان.
من جهتهم نعى ذوي الشاب "فيصل ثامر زعل المحارب" عبر الفيسبوك فقيدهم الذي توفي بحادث سير في ألمانيا أمس الثلاثاء.

MENAFN20092023000208011052ID1107105290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث