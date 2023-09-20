Wednesday, 20 September 2023 01:17 GMT

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

9/20/2023 5:20:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلّمت فرقة غزلان الرمثا الفنية، اليوم الأربعاء، حافلة نقل متوسطة، مُقدمه من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال مدير الفرقة ربيع أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" إن الفرقة تسلّمت هدية جلالة الملك اليوم، من ساحة قصر رغدان العامر، بوجود رئيس الديوان الملكي العامر.
وعبّر أبو الشيخ عن فرحته بهدية جلال الملك للفرقة وتلبية طلب الطفل ابراهيم الذي قدّم الطلب لجلالة الملك خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد.
وقدّم الشكر الكبير لجلالة الملك على هذه الهدية، مبيناً أنها ستساعد الفرقة كثيراً على التنقل بين المحافظات.


وكان قد كشف رئيس "فرقة غزلان الرمثا "ربيع أبو الشيخ محتوى الورقة التي قام أصغر المشاركين خلال احتفال مأدبة عشاء زفاف ولي العهد بتسليمها إلى جلالة الملك.
وقال أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" في وقتها إن الورقة احتوت على طلب من جلالة الملك بتوفير حافلة نقل متوسطة لتتمكن الفرقة من التنقل.
وأشار إلى أن الطفل الذي سلم الورقة لجلالة الملك هو إبراهيم ذيابات، ويبلغ من العمر 9 أعوام، هو أحد أعضاء الفرقة.













MENAFN20092023000208011052ID1107105289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث