بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا
التاريخ
9/20/2023 5:20:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تسلّمت فرقة غزلان الرمثا الفنية، اليوم الأربعاء، حافلة نقل متوسطة، مُقدمه من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال مدير الفرقة ربيع أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" إن الفرقة تسلّمت هدية جلالة الملك اليوم، من ساحة قصر رغدان العامر، بوجود رئيس الديوان الملكي العامر.
وعبّر أبو الشيخ عن فرحته بهدية جلال الملك للفرقة وتلبية طلب الطفل ابراهيم الذي قدّم الطلب لجلالة الملك خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد.
وقدّم الشكر الكبير لجلالة الملك على هذه الهدية، مبيناً أنها ستساعد الفرقة كثيراً على التنقل بين المحافظات.
وكان قد كشف رئيس "فرقة غزلان الرمثا "ربيع أبو الشيخ محتوى الورقة التي قام أصغر المشاركين خلال احتفال مأدبة عشاء زفاف ولي العهد بتسليمها إلى جلالة الملك.
وقال أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" في وقتها إن الورقة احتوت على طلب من جلالة الملك بتوفير حافلة نقل متوسطة لتتمكن الفرقة من التنقل.
وأشار إلى أن الطفل الذي سلم الورقة لجلالة الملك هو إبراهيم ذيابات، ويبلغ من العمر 9 أعوام، هو أحد أعضاء الفرقة.
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