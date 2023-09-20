بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا





وكان قد كشف رئيس "فرقة غزلان الرمثا "ربيع أبو الشيخ محتوى الورقة التي قام أصغر المشاركين خلال احتفال مأدبة عشاء زفاف ولي العهد بتسليمها إلى جلالة الملك.

وقال أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" في وقتها إن الورقة احتوت على طلب من جلالة الملك بتوفير حافلة نقل متوسطة لتتمكن الفرقة من التنقل.

وأشار إلى أن الطفل الذي سلم الورقة لجلالة الملك هو إبراهيم ذيابات، ويبلغ من العمر 9 أعوام، هو أحد أعضاء الفرقة.



























