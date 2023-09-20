الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية
التاريخ
9/20/2023 5:20:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو 1%.
كما تراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4%.
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