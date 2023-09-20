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الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

9/20/2023 5:20:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو 1%.


كما تراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4%.


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