الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو 1%.



كما تراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4%.

