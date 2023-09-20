“تتراباك مصر” تستثمر 30 مليون يورو لجمع وتدوير عبوات المشروبات الكرتونية

(MENAFN- Al-BoNews) خورى: شراكة مع“جهينة” و”بيتى” بمجال إعادة التدوير ونسعى لضم شركاء جدد
بلغ حجم استثمار تتراباك مصر فى مجال جمع وتدوير عبوات المشروبات الكرتونية نحو 30 مليون يورو، وعقدت الشركة شراكة مع شركتى جهينة وبيتى للانضمام لميثاق إعادة التدوير الذى أطلقته بالتعاون مع الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون“يونيبورد” خلال قمة المناخ COP27.
وتجرى الشركة مباحثات ومفاوضات حالية مع شركات وجهات أخرى للانضمام والمشاركة فى الميثاق، للتعاقد معها قبل نهاية العام الجارى.
وقال وائل خورى، العضو المنتدب لشركة“تتراباك” مصر، إن الشركة خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التشغيلية بنسبة 39% مع 84% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة خلال العام الماضى. وهو ما يضع الشركة فى المسار الصحيح للوصول لصافى صفر فى الانبعاثات فى عمليات وأنشطة الشركة بحلول العام 2030. الشركة تمكنت من بيع 8.8 مليار عبوة و11.9 مليار غطاء تم إنتاجها من مواد نباتية
وأضاف أن الشركة باعت 8.8 مليار عبوة و11.9 مليار غطاء للعبوات تم انتاجها من مواد نباتية مما انعكس فى خفض انبعاثات تُقدر بنحو 131 كيلو طن من ثانى أوكسيد الكربون.
تابع:“واستثمرت“تتراباك” 30 مليون يورو لتسريع تجميع وإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية، كما تعمل الشركة مع الشركات المطورة للتكنولوجيات الخاصة بمجال الأغذية والتعبئة والشركات الناشئة للوصول لنظام غذائى مستدام”.
وقال إن الشركة تتعاون فى مصر مع“يونيبورد” لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستهلكة، وخلال مشاركة“تتراباك” فى قمة المناخ COP27، أعلنت بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، الميثاق المصرى الأول للعبوات الكرتونية المُستخدمة.
وقال إن ذلك فضلاُ عن إطلاقها حملة لحملة“أفضل مع الكرتون” لرفع الوعى حول مميزات استخدام العبوات المصنوعة من الكرتون.
وعن استراتيجية“تتراباك مصر” خلال العام الجارى قال خورى إن شعار الشركة هو“الالتزام بجعل الطعام آمناً ومتوافراً فى كل مكان، والوعد بحماية كل ما هو جيد، الطعام والناس وكوكب الأرض” لتحقيق الاستدامة.
تابع:“وهذا الشعار هو ما يوجه الشركة فى كل القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال، ويوحد كل فرق العمل والموظفين فى الشركة، ويسهم فى استمرارها فى تطوير المزيد من الابتكارات المتقدمة. وهو أحد أهم الركائز لاستراتيجيتنا 2030، والأربعة المحاور التى تتضمنها وهى الجودة، والاستدامة والتكامل والارتقاء بكافة الأمور، والابتكار”.
وائل خورى أثناء حواره مع محررة البورصة
وأشار إلى أن نهج الشركة فى تحقيق الاستدامة يضع فى الاعتبار توقعات الجهات المعنية وأهم قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الخاصة بالقطاع الذى تعمل به الشركة. وفى جوهر أسلوب“تتراباك” لتحقيق الاستدامة، الأخذ فى الاعتبار الترابط بين محاور التركيز الخمسة والتى يُمكن لشركة“تتراباك” تحقيق العديد من الإنجازات بها وهى الأنظمة الغذائية والبيئة والمناخ ومبادئ الاقتصاد الدائرى، والاستدامة الاجتماعية.
وأوضح أنه بالنسبة لمبادرة إعادة التدوير مع“يونيبورد”، قامت“تتراباك” بإشراك 2 من أهم عملائها فى السوق المصرى فى المبادرة وهما شركتى جهينة وبيتى من خلال ميثاق إعادة التدوير الذى أطلقته خلال قمة المناخ COP27، ويوجد مفاوضات حالية مع عملاء أخرين للانضمام والمشاركة فى الميثاق، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قبل نهاية العام الجارى.
ولفت إلى أن الشركة بدأت التعاون مع عدد من الشركات التى تعمل فى تجميع العبوات الكرتونية للبدء فى التجميع للإعداد لافتتاح الكبير لعمليات إعادة التدوير مع“يونيبورد”، بالإضافة إلى إجراء دراسة كاملة حول مخلفات عبوات المشروبات الكرتونية بعد استهلاكها لفهم وتقييم سلسلة القيم بالكامل فى مصر، والوصول لمعلومات وبيانات حقيقية تساعد فى تجميع العبوات عند البدء فى عمليات إعادة التدوير. نلتزم بالوصول لصافى صفر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2030
وقال إن“تتراباك” تلتزم بالوصول لصافى صفر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العمليات الخاصة بالشركة بحلول العالم 2030، ولديها خطة طموحة لتحقيق نفس الهدف فى كافة أرجاء سلسلة القيم بحلول عام 2050، بما أن نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى سلسلة القيم الخاصة بالشركة تأتى من المواد الخام والنقل.
وأضاف أن الشركة تعمل على نحو وثيق مع مورديها لتحديد الفرص المتاحة لخفض الانبعاثات، وذلك فى العمليات وأنشطة الأعمال الخاصة بهم، وفى سلاسل التوريد التى يتعاملون معها كذلك.
تابع:“وقامت الشركة من خلال مبادرة الموردين“أنضم لنا فى حماية كوكب الأرض” والتى تتضمن 45 من موردى المواد الأساسية التى نستخدمها وهذا يتضمن 90% من مشترياتنا من المواد الأساسية بالعديد من الإجراءات، والهدف هو خفض الانبعاثات الناتجة من المواد الأساسية التى تشتريها بنسبة 50% بالمقارنة بسنة 2019′′.
وأضاف أن الشركة تسعى أيضاً إلى أن يحصل موردو المواد التى تستخدمها الشركة على اعتماد معيار مبادرة أهداف ترتكز على العلوم، وهو معيار الوصول لصفر انبعاثات بالنسبة للشركات، وهو أول إطار عمل عالمى للشركات للوصول لصافى الصفر بالتناسق مع علوم المناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية، وحصل 8 بالفعل من شركاء“تتراباك” على اعتماد مبادرة أهداف ترتكز على العلوم لتحقيق الطموح وهو الإسهام فى الحد من درجات الحرار بنسبة 1.5 درجة مئوية.
واضاف أن“تتراباك” تعمل باستمرار على الارتقاء بتدوير عبواتها من خلال الاستثمار والتعاون مع العديد من الجهات لزيادة قدرات إعادة التدوير وتطوير البنية التحتية لإعادة تدوير عبواتنا الكرتونية.
وذكر أن عبوات الشركة الكرتونية الورقية قابلة لإعادة التدوير حيث يتم تجميعها وتصنيفها مع تواجد البنية التحتية المطلوبة لإعادة التدوير، ولكن الأمر يختلف من مكان لآخر، حيث لا يتم تجميع العبوات فى العديد من الدول لإعادة تدويرها. وفى المناطق التى لم يتم الانتهاء من بناء البنية التحتية الخاصة بإعادة التدوير.
تابع:“فالشركة تسهم باستثمار مشترك مع الجهات العاملة فى مجال إعادة التدوير للحصول على معدات ومرافق جديدة لزيادة القدرة على إعادة التدوير. ونسعى على الدوام لزيادة عمليات التجميع والتصنيف والفرز وإعادة التدوير للعبوات الكرتونية، وتحقيق هذا يتطلب إجراءات حاسمة وتعاون مع كافة الأطراف المعنية بعمليات إعادة التدوير”. نتعاون مع الموردين لخفض الانبعاثات الناتجة من المواد التى نشتريها بنسبة 50%
وأشار إلى أن“تتراباك” تعمل على توفير معدات وحلول أكثر كفاءة ليستفيد منها العملاء فى أنشطة أعمالهم، وفى نفس الوقت تتعاون الشركة مع الموردين للمساعدة فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الخاصة بهم بنسبة 50% بحلول العام 2030.
وأوضح أن“تتراباك” تتعامل مع أكثر من 30 عميلاً فى مصر ولديها حصة سوقية تبلغ 50%، وتعتبر منطقة مصر أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وتوظف حالياً نحو 100 موظف.
ولفت إلى أن الشركة تعمل وفقاً لمعايير الاستدامة الطوعية مثل تلك المبادئ التى يفرضها مجلس حماية الغابات، و100% من المواد التى تستخدمها الشركة يوافق عليها المجلس، وهو ما يعنى أن الغابات التى يتم الحصول من خلالها على موارد الشركة تدار بطريقة تحفظ التنوع البيولوجى وتضمن إعادة التدوير.