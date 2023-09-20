“تتراباك مصر” تستثمر 30 مليون يورو لجمع وتدوير عبوات المشروبات الكرتونية

بلغ حجم استثمار تتراباك مصر فى مجال جمع وتدوير عبوات المشروبات الكرتونية نحو 30 مليون يورو، وعقدت الشركة شراكة مع شركتى جهينة وبيتى للانضمام لميثاق إعادة التدوير الذى أطلقته بالتعاون مع الشركة المتحدة لإنتاج الورق والكرتون“يونيبورد” خلال قمة المناخ COP27.

وتجرى الشركة مباحثات ومفاوضات حالية مع شركات وجهات أخرى للانضمام والمشاركة فى الميثاق، للتعاقد معها قبل نهاية العام الجارى.

وقال وائل خورى، العضو المنتدب لشركة“تتراباك” مصر، إن الشركة خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التشغيلية بنسبة 39% مع 84% من الطاقة المستهلكة من مصادر متجددة خلال العام الماضى. وهو ما يضع الشركة فى المسار الصحيح للوصول لصافى صفر فى الانبعاثات فى عمليات وأنشطة الشركة بحلول العام 2030.

وأضاف أن الشركة باعت 8.8 مليار عبوة و11.9 مليار غطاء للعبوات تم انتاجها من مواد نباتية مما انعكس فى خفض انبعاثات تُقدر بنحو 131 كيلو طن من ثانى أوكسيد الكربون.

تابع:“واستثمرت“تتراباك” 30 مليون يورو لتسريع تجميع وإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية، كما تعمل الشركة مع الشركات المطورة للتكنولوجيات الخاصة بمجال الأغذية والتعبئة والشركات الناشئة للوصول لنظام غذائى مستدام”.

وقال إن الشركة تتعاون فى مصر مع“يونيبورد” لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستهلكة، وخلال مشاركة“تتراباك” فى قمة المناخ COP27، أعلنت بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، الميثاق المصرى الأول للعبوات الكرتونية المُستخدمة.

وقال إن ذلك فضلاُ عن إطلاقها حملة لحملة“أفضل مع الكرتون” لرفع الوعى حول مميزات استخدام العبوات المصنوعة من الكرتون.

وعن استراتيجية“تتراباك مصر” خلال العام الجارى قال خورى إن شعار الشركة هو“الالتزام بجعل الطعام آمناً ومتوافراً فى كل مكان، والوعد بحماية كل ما هو جيد، الطعام والناس وكوكب الأرض” لتحقيق الاستدامة.

تابع:“وهذا الشعار هو ما يوجه الشركة فى كل القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال، ويوحد كل فرق العمل والموظفين فى الشركة، ويسهم فى استمرارها فى تطوير المزيد من الابتكارات المتقدمة. وهو أحد أهم الركائز لاستراتيجيتنا 2030، والأربعة المحاور التى تتضمنها وهى الجودة، والاستدامة والتكامل والارتقاء بكافة الأمور، والابتكار”.

وأشار إلى أن نهج الشركة فى تحقيق الاستدامة يضع فى الاعتبار توقعات الجهات المعنية وأهم قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الخاصة بالقطاع الذى تعمل به الشركة. وفى جوهر أسلوب“تتراباك” لتحقيق الاستدامة، الأخذ فى الاعتبار الترابط بين محاور التركيز الخمسة والتى يُمكن لشركة“تتراباك” تحقيق العديد من الإنجازات بها وهى الأنظمة الغذائية والبيئة والمناخ ومبادئ الاقتصاد الدائرى، والاستدامة الاجتماعية.

وأوضح أنه بالنسبة لمبادرة إعادة التدوير مع“يونيبورد”، قامت“تتراباك” بإشراك 2 من أهم عملائها فى السوق المصرى فى المبادرة وهما شركتى جهينة وبيتى من خلال ميثاق إعادة التدوير الذى أطلقته خلال قمة المناخ COP27، ويوجد مفاوضات حالية مع عملاء أخرين للانضمام والمشاركة فى الميثاق، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قبل نهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن الشركة بدأت التعاون مع عدد من الشركات التى تعمل فى تجميع العبوات الكرتونية للبدء فى التجميع للإعداد لافتتاح الكبير لعمليات إعادة التدوير مع“يونيبورد”، بالإضافة إلى إجراء دراسة كاملة حول مخلفات عبوات المشروبات الكرتونية بعد استهلاكها لفهم وتقييم سلسلة القيم بالكامل فى مصر، والوصول لمعلومات وبيانات حقيقية تساعد فى تجميع العبوات عند البدء فى عمليات إعادة التدوير.

وقال إن“تتراباك” تلتزم بالوصول لصافى صفر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العمليات الخاصة بالشركة بحلول العالم 2030، ولديها خطة طموحة لتحقيق نفس الهدف فى كافة أرجاء سلسلة القيم بحلول عام 2050، بما أن نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى سلسلة القيم الخاصة بالشركة تأتى من المواد الخام والنقل.

وأضاف أن الشركة تعمل على نحو وثيق مع مورديها لتحديد الفرص المتاحة لخفض الانبعاثات، وذلك فى العمليات وأنشطة الأعمال الخاصة بهم، وفى سلاسل التوريد التى يتعاملون معها كذلك.

تابع:“وقامت الشركة من خلال مبادرة الموردين“أنضم لنا فى حماية كوكب الأرض” والتى تتضمن 45 من موردى المواد الأساسية التى نستخدمها وهذا يتضمن 90% من مشترياتنا من المواد الأساسية بالعديد من الإجراءات، والهدف هو خفض الانبعاثات الناتجة من المواد الأساسية التى تشتريها بنسبة 50% بالمقارنة بسنة 2019′′.

وأضاف أن الشركة تسعى أيضاً إلى أن يحصل موردو المواد التى تستخدمها الشركة على اعتماد معيار مبادرة أهداف ترتكز على العلوم، وهو معيار الوصول لصفر انبعاثات بالنسبة للشركات، وهو أول إطار عمل عالمى للشركات للوصول لصافى الصفر بالتناسق مع علوم المناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية، وحصل 8 بالفعل من شركاء“تتراباك” على اعتماد مبادرة أهداف ترتكز على العلوم لتحقيق الطموح وهو الإسهام فى الحد من درجات الحرار بنسبة 1.5 درجة مئوية.

واضاف أن“تتراباك” تعمل باستمرار على الارتقاء بتدوير عبواتها من خلال الاستثمار والتعاون مع العديد من الجهات لزيادة قدرات إعادة التدوير وتطوير البنية التحتية لإعادة تدوير عبواتنا الكرتونية.

وذكر أن عبوات الشركة الكرتونية الورقية قابلة لإعادة التدوير حيث يتم تجميعها وتصنيفها مع تواجد البنية التحتية المطلوبة لإعادة التدوير، ولكن الأمر يختلف من مكان لآخر، حيث لا يتم تجميع العبوات فى العديد من الدول لإعادة تدويرها. وفى المناطق التى لم يتم الانتهاء من بناء البنية التحتية الخاصة بإعادة التدوير.

تابع:“فالشركة تسهم باستثمار مشترك مع الجهات العاملة فى مجال إعادة التدوير للحصول على معدات ومرافق جديدة لزيادة القدرة على إعادة التدوير. ونسعى على الدوام لزيادة عمليات التجميع والتصنيف والفرز وإعادة التدوير للعبوات الكرتونية، وتحقيق هذا يتطلب إجراءات حاسمة وتعاون مع كافة الأطراف المعنية بعمليات إعادة التدوير”.

وأشار إلى أن“تتراباك” تعمل على توفير معدات وحلول أكثر كفاءة ليستفيد منها العملاء فى أنشطة أعمالهم، وفى نفس الوقت تتعاون الشركة مع الموردين للمساعدة فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الخاصة بهم بنسبة 50% بحلول العام 2030.

وأوضح أن“تتراباك” تتعامل مع أكثر من 30 عميلاً فى مصر ولديها حصة سوقية تبلغ 50%، وتعتبر منطقة مصر أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وتوظف حالياً نحو 100 موظف.

ولفت إلى أن الشركة تعمل وفقاً لمعايير الاستدامة الطوعية مثل تلك المبادئ التى يفرضها مجلس حماية الغابات، و100% من المواد التى تستخدمها الشركة يوافق عليها المجلس، وهو ما يعنى أن الغابات التى يتم الحصول من خلالها على موارد الشركة تدار بطريقة تحفظ التنوع البيولوجى وتضمن إعادة التدوير.