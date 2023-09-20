%30 زيادة فى تكاليف تطوير شبكات توزيع الكهرباء لارتفاع أسعار المهمات

ارتفعت تكاليف خطط تطوير شبكات توزيع الكهرباء بنحو 30% بسبب زيادة أسعار المهمات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء ارتفعت بنحو 30% مع زيادة أسعار المهمات واستيراد العديد منها بالعملة الأجنبية، لاستكمال أعمال تدعيم التغذية الكهربائية للمشتركين على مستوى الجمهورية.

تكلفة خطط شركات التوزيع، تتضمن المهمات الكهربائية الاستراتيجية للجهد المنخفض وتتضمن كابلات وأعمدة ولوحات وأكشاك وصناديق وموصلات، ويتم طرح مناقصات أمام الشركات بشكل متتابع للحصول على الاحتياجات بشكل دائم.

وأوضحت المصادر، أنه هناك خطة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية فى مصر من خلال الشركات المحلية، وجار توطين الصناعة بمشروع التحكمات الآلية، حيث من المستهدف الوصول بنسبة المكون المحلى إلى 55% مع نهاية العام الجارى، وترتفع إلى نحو 70% العام المقبل.

وذكرت المصادر، أن الحكومة عازمة على منح فرصة أكبر للشركات المحلية لتوريد احتياجاتها فى الفترة المقبلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية لشراء المهمات من الشركات العالمية، وهو ما تم تطبيقة فيما يتعلق بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع والتى يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.

وتابعت المصادر:“على الرغم من تقدم شركة هواوى الصينية بعرض ضخم لتوريد 10 ملايين عداد كهرباء مسبق الدفع بتمويل وشروط ميسرة إلا أن الشركة القابضة للكهرباء فضلت منح الأفضلية للشركات المحلية وعقدت معهم العديد من الاجتماعات للوصول إلى المواصفات والاشتراطات اللازمة للعدادات”.

وتجاوز عدد عدادات الكهرباء الموردة عن طريق شركات محلية حتى نهاية العام الماضى نحو 14 مليون عداد، وتضمن شركات“جلوبالترونكس” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 5 ملايين عداد سنويا، و”أسكرا امكو” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 2.8 مليون عداد سنويا، و”السويدى الكتروميتر” التى تمتلك قدرة تصنيعية اسمية لإنتاج 2.8 مليون عداد سنويا، بجانب“الهييئة العربية للتصنيع” و”المصرية للعدادات”.

وأضافت المصادر، أن الأمر نفسة يتم العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالمهمات الأخرى مثل الأعمدة واللوحات والكابلات، وذلك فى إطار حرص الشركة القابضة للكهرباء على تقليل الأستيراد والاعتماد على الصناعة الوطنية.