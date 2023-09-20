“هيدروجين مصر” تستهدف التصدير إلى 4 دول أوروبية

“هيدروجين مصر” تستهدف التصدير إلى 4 دول أوروبية
التاريخ
9/20/2023 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews) نجيب: بنك الهيدروجين الأوروبى يتعهد بتحمل جزء من التكلفة الإنتاجية
تستهدف شركة هيدروجين مصر، المتخصصة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، التصدير إلى 4 دول أوروبية وهى ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا وهولندا، إذ تسعى الشركة حاليًا للتوسع فى إنتاج الهيدروجين، والاستفادة من الطلب الأوروبى المتنامى عليه.
وقال المهندس خالد نجيب المدير التنفيذى للشركة، إن الشركة تمكنت من الاتفاق مع بنك الهيدروجين الأوروبى، لدعم تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يُعزز تنافسية المنتج فى السوق الأوروبى مقابل سعر الغاز الطبيعى.
وأوضح نجيب لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر مرتفعة وتفوق أسعار الغاز الطبيعى بما يتراوح بين 20 و40%، كما أنه أغلى من الهيدروجين الرمادى أو الأزرق المخزن من الكربون.
وأسست المفوضية الأوروبية، بنك الهيدروجين الأوروبى“EHB” لدعم الهيدروجين وتحقيق طموحات الاتحاد الأوروبى بشأن إنهاء واردات الوقود الأحفورى الروسى خلال السنوات القليلة المقبلة وتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.
ويستهدف الاتحاد الأوروبى من خلال مبادرة“رى باور إى يو REPowerEU”، تسريع وتيرة الاستثمار فى قطاع الهيدروجين الأخضر، لسد الفجوة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبى من الوصول لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد محليًا بحلول 2030، إلى جانب 10 ملايين طن من الواردات.
وأشار نجيب إلى أن تكلفة إنتاج كيلو جرام الهيدروجين الأخضر فى مصر تبلغ دولارين، بينما تتضاعف تكلفته الإنتاجية فى أوروبا بنحو 6 أضعاف التكلفة فى مصر، وهو ما يؤهلها للإنتاج بسعر اقتصادى.
وذكر أن بنك الهيدروجين الأوروبى طرح مجموعة مناقصات يتم من خلالها استيراد الهيدروجين الأخضر من مصر، منوهاً إلى أن مصر لديها تقنيات تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا خضراء أيضًا للتصدير، فضلا عن العوامل المتوفرة فى مصر من طاقات شمسية ورياح، يتم الاعتماد عليها فى إنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى البنية التحتية من موانى، وموارد بشرية وصناعات بتروكيماويات، ويخدمها أيضًا موقعها الجغرافى بقرب أوروبا.
وأضاف أن مصر مؤهلة لاقتناص 30% من طلب أوروبا الخارجى من الهيدروجين الأخضر، والتى تُقدر بنحو 10 ملايين طن، وهو ما يعادل تقريبًا نحو 60 مليون طن أمونيا.
كتبت – أمنية عاصم ومريم الرميحى:
MENAFN20092023000202011048ID1107105148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.