“هيدروجين مصر” تستهدف التصدير إلى 4 دول أوروبية

تستهدف شركة هيدروجين مصر، المتخصصة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، التصدير إلى 4 دول أوروبية وهى ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا وهولندا، إذ تسعى الشركة حاليًا للتوسع فى إنتاج الهيدروجين، والاستفادة من الطلب الأوروبى المتنامى عليه.

وقال المهندس خالد نجيب المدير التنفيذى للشركة، إن الشركة تمكنت من الاتفاق مع بنك الهيدروجين الأوروبى، لدعم تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يُعزز تنافسية المنتج فى السوق الأوروبى مقابل سعر الغاز الطبيعى.

وأوضح نجيب لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر مرتفعة وتفوق أسعار الغاز الطبيعى بما يتراوح بين 20 و40%، كما أنه أغلى من الهيدروجين الرمادى أو الأزرق المخزن من الكربون.

وأسست المفوضية الأوروبية، بنك الهيدروجين الأوروبى“EHB” لدعم الهيدروجين وتحقيق طموحات الاتحاد الأوروبى بشأن إنهاء واردات الوقود الأحفورى الروسى خلال السنوات القليلة المقبلة وتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

ويستهدف الاتحاد الأوروبى من خلال مبادرة“رى باور إى يو REPowerEU”، تسريع وتيرة الاستثمار فى قطاع الهيدروجين الأخضر، لسد الفجوة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبى من الوصول لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد محليًا بحلول 2030، إلى جانب 10 ملايين طن من الواردات.

وأشار نجيب إلى أن تكلفة إنتاج كيلو جرام الهيدروجين الأخضر فى مصر تبلغ دولارين، بينما تتضاعف تكلفته الإنتاجية فى أوروبا بنحو 6 أضعاف التكلفة فى مصر، وهو ما يؤهلها للإنتاج بسعر اقتصادى.

وذكر أن بنك الهيدروجين الأوروبى طرح مجموعة مناقصات يتم من خلالها استيراد الهيدروجين الأخضر من مصر، منوهاً إلى أن مصر لديها تقنيات تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا خضراء أيضًا للتصدير، فضلا عن العوامل المتوفرة فى مصر من طاقات شمسية ورياح، يتم الاعتماد عليها فى إنتاج الهيدروجين، بالإضافة إلى البنية التحتية من موانى، وموارد بشرية وصناعات بتروكيماويات، ويخدمها أيضًا موقعها الجغرافى بقرب أوروبا.

وأضاف أن مصر مؤهلة لاقتناص 30% من طلب أوروبا الخارجى من الهيدروجين الأخضر، والتى تُقدر بنحو 10 ملايين طن، وهو ما يعادل تقريبًا نحو 60 مليون طن أمونيا.

كتبت – أمنية عاصم ومريم الرميحى: