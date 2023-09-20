وزيرة التجارة الأمريكية: لا يوجد دليل على أن هواوى تستطيع إنتاج رقائق متقدمة

وقالت“جينا ريموندو” خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي:“ليس لدينا أي دليل على أنهم يستطيعون تصنيع رقائق ذات الحجم 7 نانومتر على نطاق واسع”.

وأعربت الوزيرة الأمريكية عن أن احتمال إغلاق الحكومة سيكون بمثابة تضييع لجهود تعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفقًا لقانون الرقائق والعلوم.

وأضافت“ريموندو” أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الصينية على بعض الاستخدامات الرسمية لأجهزة“أيفون” هو أمر مثير للقلق، مشيرة إلى انزعاجها من إعلان شركة“هواوي” عن جوالها المتقدم أثناء رحلتها إلى الصين.

وفي وقت سابق، دعا“مايك جالاجر” رئيس اللجنة المعنية بالمنافسة مع الصين بمجلس النواب الأمريكي، إلى إنهاء جميع صادرات التكنولوجيا إلى شركة“هواوي” و”إس إم آي سي” أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات ، بعد الإعلان عن جوال“ميت 60 برو” والذي يعتقد أنه انتهك القيود التجارية.

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