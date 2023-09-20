Wednesday, 20 September 2023 01:16 GMT

وزيرة التجارة الأمريكية: لا يوجد دليل على أن هواوى تستطيع إنتاج رقائق متقدمة

9/20/2023 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت وزيرة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن شركة هواوى الصينية يمكنها إنتاج رقائق متقدمة بكميات كبيرة.

وقالت“جينا ريموندو” خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي:“ليس لدينا أي دليل على أنهم يستطيعون تصنيع رقائق ذات الحجم 7 نانومتر على نطاق واسع”.

وأعربت الوزيرة الأمريكية عن أن احتمال إغلاق الحكومة سيكون بمثابة تضييع لجهود تعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفقًا لقانون الرقائق والعلوم.

اقرأ أيضًا:“بلومبرج”:“هواوى” تبنى شبكة سرية لصناعة الرقائق

وأضافت“ريموندو” أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الصينية على بعض الاستخدامات الرسمية لأجهزة“أيفون” هو أمر مثير للقلق، مشيرة إلى انزعاجها من إعلان شركة“هواوي” عن جوالها المتقدم أثناء رحلتها إلى الصين.

وفي وقت سابق، دعا“مايك جالاجر” رئيس اللجنة المعنية بالمنافسة مع الصين بمجلس النواب الأمريكي، إلى إنهاء جميع صادرات التكنولوجيا إلى شركة“هواوي” و”إس إم آي سي” أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات ، بعد الإعلان عن جوال“ميت 60 برو” والذي يعتقد أنه انتهك القيود التجارية.

أرقام

MENAFN20092023000202011048ID1107105147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث