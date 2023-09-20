وزيرة التجارة الأمريكية: لا يوجد دليل على أن هواوى تستطيع إنتاج رقائق متقدمة

وزيرة التجارة الأمريكية: لا يوجد دليل على أن هواوى تستطيع إنتاج رقائق متقدمة
التاريخ
9/20/2023 5:14:01 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن شركة هواوى الصينية يمكنها إنتاج رقائق متقدمة بكميات كبيرة.
وقالت“جينا ريموندو” خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي:“ليس لدينا أي دليل على أنهم يستطيعون تصنيع رقائق ذات الحجم 7 نانومتر على نطاق واسع”.
وأعربت الوزيرة الأمريكية عن أن احتمال إغلاق الحكومة سيكون بمثابة تضييع لجهود تعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفقًا لقانون الرقائق والعلوم.
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وأضافت“ريموندو” أن الحظر الذي تفرضه الحكومة الصينية على بعض الاستخدامات الرسمية لأجهزة“أيفون” هو أمر مثير للقلق، مشيرة إلى انزعاجها من إعلان شركة“هواوي” عن جوالها المتقدم أثناء رحلتها إلى الصين.
وفي وقت سابق، دعا“مايك جالاجر” رئيس اللجنة المعنية بالمنافسة مع الصين بمجلس النواب الأمريكي، إلى إنهاء جميع صادرات التكنولوجيا إلى شركة“هواوي” و”إس إم آي سي” أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات ، بعد الإعلان عن جوال“ميت 60 برو” والذي يعتقد أنه انتهك القيود التجارية.
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