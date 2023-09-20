50 مليون جنيه حجم استثمارات“الدماصى” للأعلاف العام الجارى

أوضح أن الشركة تعمل حاليا على شراء أراضى جديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة تساعد فى تدفق وزيادة عملية الإنتاج واستمرارية الدورة اليومية للوفاء بالطلبيات.

وأضاف لـ”البورصة”، أن المجموعة تستهدف وفقا لخطتها الاستثمارية للعام الجارى زيادة الطاقة الانتاجية، كما تدرس تدرس التعاقد أيضا على توريد أعلاف وكتاكيت للملكة العربية السعودية، موضحاً أن السوق السعودية جاذبة و استقطبت شركات كثيرة من القطاع مؤخرا .

لفت إلى توقف الشركة عن بيع الأعلاف بنظام الآجل بسبب ما يمر به القطاع خلال الفترة الحالية خاصة وتخارج صغار المربين من حلقات التربية لارتفاع اسعار الكتاكيت.

وحذر رئيس المجموعة من ارتفاع أسعار الكتاكيت فى الوقت الحالى حيث تتراوح ما بين 15و20 جنيه للكتكوت الواحد، موضحا أن التكلفة الفعلية للكيلو الواحد بعد نهاية الدورة وبدء البيع ستتخطى حاجز الـ100 جنيه للكيلو الواحد من أرض المزرعة بما يتسبب فى خسائر للمربين.

وطالب الدماصى بدعم خامات الأعلاف، والإعلان عن مبادرة منخفضة الفائدة تلبى احتياجات القطاع بكافة شركاته والتى تمثل كتلة ليست بالقليلة من الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى فرص عودة مبادرة 8% للقطاع الصناعى مرة أخرى خاصة أن الـ 11% التى أعلنت عنها الحكومة لن تلبى احتياجات كافة الشركات والمنتجين ذات الطاقات الانتاجية المنخفضة.

أوضح الدماصى، أن سيطرة الكيانات الكبرى على السوق المحلى من خلال احتكار الافراجات الجمركية جاءت بالعواقب السلبية على المجتمع الداجنى وقطاع الإنتاج الحيوانى، ولابد من تفعيل الدور الرقابى على جميع الكميات المفرج عنها من الموانئ وتتبع الشحنات الأسبوعية .

وأشار إلى أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول ستساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 35% عن السوق الرسمى خاصة أن التلاعب الذى يحدث فى تسعيرة الخامات يصيب السوق المحلى بتقليص حجم أعماله.







يذكر أنه تم إلغاء أول جلسة لتداول فول الصويا بالبورصة السلعية بعد طلب سعر أعلى من السوق والذى سجل نحو 24 ألف جنيه للطن الواحد.

وطالب الدماصى ادارة البورصة السلعية ووزارة الزراعة بخفض سعر التداول لتتمكن الشركات من الشراء والبيع للمنتجين فى المزارع.

ولفت إلى أن أسعار الخامات تشهد تراجعًا يوميًا على مستوى التسعير حيث سجل الذرة الصفراء البرازيلى والارجنتينى نحو 11.2 ألف جنيه للطن بينما طن الأوكرانى سجل 10.3 ألف جنيه فى حين سجلت كسب الصويا الـ 44% نحو 23.3 ألف جنيه للطن.

وأضاف أن أسعار الأعلاف فى مجموعة الدماصى سجلت الثلاثاء نحو 19.7 ألف جنيه للعلف بادى سوبر 23% ، ونامى سوبر 21% نحو 19.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19.5 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 18.9 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 18.7 ألف جنيه .

وأوضح أن الوضع الحالى لا يحتمل اختناقات فى القطاع بسبب ضعف الطلب من جانب المستهلكين والمنتجين والمزارع، متوقعا ارتفاع أسعار الدواجن الفترة الحالية بسبب عدم دخول دورات جديدة.