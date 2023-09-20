50 مليون جنيه حجم استثمارات“الدماصى” للأعلاف العام الجارى

50 مليون جنيه حجم استثمارات“الدماصى” للأعلاف العام الجارى
التاريخ
9/20/2023 5:14:00 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة وقطاع الإنتاج الحيوانى، إن المجموعة رصدت 50 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجارى.
أوضح أن الشركة تعمل حاليا على شراء أراضى جديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة تساعد فى تدفق وزيادة عملية الإنتاج واستمرارية الدورة اليومية للوفاء بالطلبيات. الشركة تدرس التعاقد على تصدير شحنات أعلاف وكتاكيت للسعودية
وأضاف لـ”البورصة”، أن المجموعة تستهدف وفقا لخطتها الاستثمارية للعام الجارى زيادة الطاقة الانتاجية، كما تدرس تدرس التعاقد أيضا على توريد أعلاف وكتاكيت للملكة العربية السعودية، موضحاً أن السوق السعودية جاذبة و استقطبت شركات كثيرة من القطاع مؤخرا .
لفت إلى توقف الشركة عن بيع الأعلاف بنظام الآجل بسبب ما يمر به القطاع خلال الفترة الحالية خاصة وتخارج صغار المربين من حلقات التربية لارتفاع اسعار الكتاكيت.
وحذر رئيس المجموعة من ارتفاع أسعار الكتاكيت فى الوقت الحالى حيث تتراوح ما بين 15و20 جنيه للكتكوت الواحد، موضحا أن التكلفة الفعلية للكيلو الواحد بعد نهاية الدورة وبدء البيع ستتخطى حاجز الـ100 جنيه للكيلو الواحد من أرض المزرعة بما يتسبب فى خسائر للمربين. مطالب بعودة مبادرة الـ 8% للقطاع الصناعى لتلبية احتياجات صغار المربين
وطالب الدماصى بدعم خامات الأعلاف، والإعلان عن مبادرة منخفضة الفائدة تلبى احتياجات القطاع بكافة شركاته والتى تمثل كتلة ليست بالقليلة من الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى فرص عودة مبادرة 8% للقطاع الصناعى مرة أخرى خاصة أن الـ 11% التى أعلنت عنها الحكومة لن تلبى احتياجات كافة الشركات والمنتجين ذات الطاقات الانتاجية المنخفضة.
أوضح الدماصى، أن سيطرة الكيانات الكبرى على السوق المحلى من خلال احتكار الافراجات الجمركية جاءت بالعواقب السلبية على المجتمع الداجنى وقطاع الإنتاج الحيوانى، ولابد من تفعيل الدور الرقابى على جميع الكميات المفرج عنها من الموانئ وتتبع الشحنات الأسبوعية .
وأشار إلى أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى بطرح فول الصويا فى البورصة السلعية للتداول ستساهم فى ضبط المنظومة التسعيرية وخفض أسعارها بنحو 35% عن السوق الرسمى خاصة أن التلاعب الذى يحدث فى تسعيرة الخامات يصيب السوق المحلى بتقليص حجم أعماله.
يذكر أنه تم إلغاء أول جلسة لتداول فول الصويا بالبورصة السلعية بعد طلب سعر أعلى من السوق والذى سجل نحو 24 ألف جنيه للطن الواحد.
وطالب الدماصى ادارة البورصة السلعية ووزارة الزراعة بخفض سعر التداول لتتمكن الشركات من الشراء والبيع للمنتجين فى المزارع.
ولفت إلى أن أسعار الخامات تشهد تراجعًا يوميًا على مستوى التسعير حيث سجل الذرة الصفراء البرازيلى والارجنتينى نحو 11.2 ألف جنيه للطن بينما طن الأوكرانى سجل 10.3 ألف جنيه فى حين سجلت كسب الصويا الـ 44% نحو 23.3 ألف جنيه للطن. المزارع قررت عدم التسكين ودخول دورات جديدة لارتفاع أسعار الكتاكيت حالياً
وأضاف أن أسعار الأعلاف فى مجموعة الدماصى سجلت الثلاثاء نحو 19.7 ألف جنيه للعلف بادى سوبر 23% ، ونامى سوبر 21% نحو 19.6 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19.5 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 18.9 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 18.7 ألف جنيه .
وأوضح أن الوضع الحالى لا يحتمل اختناقات فى القطاع بسبب ضعف الطلب من جانب المستهلكين والمنتجين والمزارع، متوقعا ارتفاع أسعار الدواجن الفترة الحالية بسبب عدم دخول دورات جديدة.
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