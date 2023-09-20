الصناعات المعدنية تكافح للعبور نحو الاستدامة

(MENAFN- Al-BoNews)
يسعى قطاع الصناعات المعدنية إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة عن طريق استبدال الأفران المستهلكة للطاقة بأخرى موفرة ومتوفقة بيئيًا، بجانب شراء أحدث الأجهزة المسؤولة عن تنقية العوادم الضارة الناتجة عن الصهر.
واعتبر ممثلو القطاع فى حديثهم لـ“البورصة”، أن السيطرة على انبعاثات القطاع يحتاج إلى سيولة مالية ضخمه لن تستطيع جميع شركات الحديد والصلب والمسبوكات من توفيرها بسبب التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على جميع الدول.
ودعا المستثمرون الحكومة والمؤسسات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى توفير تمويلات منخفضة الفائدة لشركات القطاع لتعجيل عملية التحول تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.
ويتسبب أكثر من 71% من إنتاج الصلب العالمي في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 2.32 طن لكل 1 طن من الصلب الذي يتم إنتاجه عن طريق الصهر وأفران الأوكسجين، وفقًا لأحدث بيانات المنظمة العالمية للصلب. حنفى: إقبال كبير على شراء أجهزة تنقية العوادم الناتجة عن الصهر
قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن شريحة كبيرة من شركات القطاع ضخت استثمارات طائلة لتطوير مصانعها حتى تكون أكثر توافقًا مع البيئة وبالتحديد القائم نشاطها على التصدير.
أضاف لـ“البورصة” أن أغلب مصانع الحديد والصلب تحولت من الاعتماد على المازوت والسولار إلى الغاز الطبيعي، لأنه أكثر توافقًا مع البيئة مقارنة بالبدائل الأخرى وأقل فى التكلفة.
وأكد أن المصانع ذات الكفاءة المالية الكبيرة، بدأت فى شراء أجهزة متخصصة فى تصفية وتنقية العوادم الناتجة عن عمليات الصهر، لذلك ينبغي على الحكومة أن تبدأ فى توفير تمويلات بفوائد مخفضة لتمكين باقى المصانع من شراء هذه الأجهزة.
وأشار إلى أن الصناعات المعدنية تصنف بأنها ضمن أكثر الصناعات الملوثة للبيئة التى يصعب السيطرة عليها، لكن ما تفعله الدولة فى الفترة الحالية هى مساعى لتقليل الانبعاثات لأقل نسبة ممكنة.
وحول توجه الشركات نحو الاعتماد على الطاقات النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية فى عملية التصنيع، أكد قائلاً“من الصعب إنشاء مصانع الحديد محطات طاقة نظيفة، لاستهلاكها العالى للطاقة و ارتفاع تكاليف الحصول عليها مقارنة بالغاز الطبيعى”.
ودعا حنفى الحكومة إلى تسهيل دخول الآلات والمعدات الحديثة التى تستوردها المصانع من الخارج لتقليل الانبعاثات الضارة وذلك عن طريق إلغاء الرسوم والجمارك المفروضه عليها. رضوان: شركات الحديد تحتاج إلى تمويلات ضخمة للعمل بالتكنولوجيا الخضراء
قال أحمد رضوان، رئيس شركة الرضوان للصناعات المعدنية والحديدية، إن الشركة تعمل على تطبيق قوانين حماية البيئة، باستخدام التقنيات الحديثة في تصنيع وتشكيل الحديد.
أضاف لـ”البورصة” إن تحول قطاع صناعة الحديد بأكمله للعمل بالتكنولوجيا الخضراء يتطلب تمويل ضخم وهو ما تسعى إلى توفيره الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية من أبرزهم الأمم المتحدة.
أكد أن تحول مصانع الحديد نحو الاستدامة لم يعد خيارًا الفترة الحالية.. لكنه بات إجباريًا نظرًا للشروط التى وضعتها الدول المستوردة للحديد ترتكز أغلبها على الجانب البيئي.
وأكد أن نمو صادرات القطاع مرهون بمدى التزامه بتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة فى التصنيع، والفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كثيرة فى هذا الاتجاه خلال فترة قريبة. عبدالعزيز: تحويل 10 مصانع مسبوكات من العمل بالفحم والمازوت إلى الكهرباء
قال عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة مسبوكات مصر، إن الشعبة تطبق خطة خلال الفترة الحالية لتقليل الانبعاثات الضارة عن مصانع المسبوكات.
أضاف لـ“البورصة”، أنه جاري العمل على تطوير مصانع المسبوكات التى تستخدم الفحم والمازوت والسولار كمصدر للوقود، واستبدالها بالأفران الكهربائية الصديقة للبيئة، مما يقلل من الانبعاثات الضارة.
تابع عبدالعزيز، لـ”البورصة”، أن الشعبة بالتعاون مع البنك الأهلى بدأت فى تطوير أول 10مصانع فعليًا خلال الشهور الماضية وتسعى للوصول إلى 2000 مصنع يعملون جميعهم بالفحم والمازوت والسولار.
ذكر أن المصانع غير الرسمية وتعمل بطرق بدائية ألفين مصنع تقريبًا، مضيفًا أن التطوير يأتي من خلال فكرة الحضانات الصناعية وهي أن يحتضن كل مصنع كبير 10 مصانع صغيرة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الدعم لن يتوقف على حد التطوير، انما تقدم المساعدة في تسويق المنتجات الناتجة عن الافران الكهربائية الصديقة للبيئة، لافتًا أن قمية التمويلات للمصانع غير المرخصة تصل إلى مليون جنيه ضمن مبادرة الـ 5% التى أطلقها البنك المركزي قبل عامين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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وأضاف عبدالعزيز، أنه بمجرد تركيب الأفران الكهربائية، تصب المصانع منتج معتمد متوافق بيئيًا، مما يفتح لنا نوافذ على أسواق جديدة تشترط مواصفات بيئية معينة عند الاستيراد، وبالتحديد غرب أوروبا.
ذكر عبدالعزيز أن الشعبة رفعت طلب لشركة الكهرباء لتوفير كهرباء للمصانع المستهدفة بالتطوير بنظام التقسيط على عامين، موضحًا أن عدد المصانع المعتمدة والمسجلة لدى الشعبة 1700مصنعًا، بينما المصانع المستهدف ضمها من الاقتصاد غير الرسمى تقدر بـ 2000 مصنع .
قال عبدالعزيز الذى يرأس شركة مصر للمسبوكات، أن الشركة عقدت اتفاقية مع البنك الأوربي والجامعة البريطانية وتم تركيب محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للحصول على طاقة نظيفة، ونسعى إلى تطبيق نفس التجربة على مصانع وشركات جديدة.
قال رأفت قطب، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصهر المعادن إن الشركة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتقليل الانبعاثات الضارة عن الصناعة ، لافتًا أنها تستغرق وقت كبير نظرًا لحاجتها لتمويلات مكلفه.
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة انتهت من تنفيذ 60% من أعمال تطوير مايقرب من 10 مصانع صغيرة تحتضنهم الشركة الدولية لصهر المعادن، وتحويلهم إلى نظام بيئي أخضر صديق للبيئة.
أشار إلى أن عمليات التطوير تتم بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والمنحة الألمانية التى تساهم فى توفير تمويلات للشركات التى تسعى فى هذا الاتجاه، مع جهود هاتين الجهتين فى مساعدة الشركات على فتح أسواق وتكتلات جغرافية جديدة منها أفريقيا.
كتبت – مريم الرميحى وفرح رجب: