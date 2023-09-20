الصناعات المعدنية تكافح للعبور نحو الاستدامة

واعتبر ممثلو القطاع فى حديثهم لـ“البورصة”، أن السيطرة على انبعاثات القطاع يحتاج إلى سيولة مالية ضخمه لن تستطيع جميع شركات الحديد والصلب والمسبوكات من توفيرها بسبب التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على جميع الدول.

ودعا المستثمرون الحكومة والمؤسسات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى توفير تمويلات منخفضة الفائدة لشركات القطاع لتعجيل عملية التحول تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.

ويتسبب أكثر من 71% من إنتاج الصلب العالمي في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 2.32 طن لكل 1 طن من الصلب الذي يتم إنتاجه عن طريق الصهر وأفران الأوكسجين، وفقًا لأحدث بيانات المنظمة العالمية للصلب.

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن شريحة كبيرة من شركات القطاع ضخت استثمارات طائلة لتطوير مصانعها حتى تكون أكثر توافقًا مع البيئة وبالتحديد القائم نشاطها على التصدير.

أضاف لـ“البورصة” أن أغلب مصانع الحديد والصلب تحولت من الاعتماد على المازوت والسولار إلى الغاز الطبيعي، لأنه أكثر توافقًا مع البيئة مقارنة بالبدائل الأخرى وأقل فى التكلفة.

وأكد أن المصانع ذات الكفاءة المالية الكبيرة، بدأت فى شراء أجهزة متخصصة فى تصفية وتنقية العوادم الناتجة عن عمليات الصهر، لذلك ينبغي على الحكومة أن تبدأ فى توفير تمويلات بفوائد مخفضة لتمكين باقى المصانع من شراء هذه الأجهزة.

وأشار إلى أن الصناعات المعدنية تصنف بأنها ضمن أكثر الصناعات الملوثة للبيئة التى يصعب السيطرة عليها، لكن ما تفعله الدولة فى الفترة الحالية هى مساعى لتقليل الانبعاثات لأقل نسبة ممكنة.

وحول توجه الشركات نحو الاعتماد على الطاقات النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية فى عملية التصنيع، أكد قائلاً“من الصعب إنشاء مصانع الحديد محطات طاقة نظيفة، لاستهلاكها العالى للطاقة و ارتفاع تكاليف الحصول عليها مقارنة بالغاز الطبيعى”.

ودعا حنفى الحكومة إلى تسهيل دخول الآلات والمعدات الحديثة التى تستوردها المصانع من الخارج لتقليل الانبعاثات الضارة وذلك عن طريق إلغاء الرسوم والجمارك المفروضه عليها.

قال أحمد رضوان، رئيس شركة الرضوان للصناعات المعدنية والحديدية، إن الشركة تعمل على تطبيق قوانين حماية البيئة، باستخدام التقنيات الحديثة في تصنيع وتشكيل الحديد.

أضاف لـ”البورصة” إن تحول قطاع صناعة الحديد بأكمله للعمل بالتكنولوجيا الخضراء يتطلب تمويل ضخم وهو ما تسعى إلى توفيره الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية من أبرزهم الأمم المتحدة.

أكد أن تحول مصانع الحديد نحو الاستدامة لم يعد خيارًا الفترة الحالية.. لكنه بات إجباريًا نظرًا للشروط التى وضعتها الدول المستوردة للحديد ترتكز أغلبها على الجانب البيئي.

وأكد أن نمو صادرات القطاع مرهون بمدى التزامه بتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة فى التصنيع، والفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كثيرة فى هذا الاتجاه خلال فترة قريبة.

قال عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة مسبوكات مصر، إن الشعبة تطبق خطة خلال الفترة الحالية لتقليل الانبعاثات الضارة عن مصانع المسبوكات.

أضاف لـ“البورصة”، أنه جاري العمل على تطوير مصانع المسبوكات التى تستخدم الفحم والمازوت والسولار كمصدر للوقود، واستبدالها بالأفران الكهربائية الصديقة للبيئة، مما يقلل من الانبعاثات الضارة.

تابع عبدالعزيز، لـ”البورصة”، أن الشعبة بالتعاون مع البنك الأهلى بدأت فى تطوير أول 10مصانع فعليًا خلال الشهور الماضية وتسعى للوصول إلى 2000 مصنع يعملون جميعهم بالفحم والمازوت والسولار.

ذكر أن المصانع غير الرسمية وتعمل بطرق بدائية ألفين مصنع تقريبًا، مضيفًا أن التطوير يأتي من خلال فكرة الحضانات الصناعية وهي أن يحتضن كل مصنع كبير 10 مصانع صغيرة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الدعم لن يتوقف على حد التطوير، انما تقدم المساعدة في تسويق المنتجات الناتجة عن الافران الكهربائية الصديقة للبيئة، لافتًا أن قمية التمويلات للمصانع غير المرخصة تصل إلى مليون جنيه ضمن مبادرة الـ 5% التى أطلقها البنك المركزي قبل عامين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عبدالعزيز، أنه بمجرد تركيب الأفران الكهربائية، تصب المصانع منتج معتمد متوافق بيئيًا، مما يفتح لنا نوافذ على أسواق جديدة تشترط مواصفات بيئية معينة عند الاستيراد، وبالتحديد غرب أوروبا.

ذكر عبدالعزيز أن الشعبة رفعت طلب لشركة الكهرباء لتوفير كهرباء للمصانع المستهدفة بالتطوير بنظام التقسيط على عامين، موضحًا أن عدد المصانع المعتمدة والمسجلة لدى الشعبة 1700مصنعًا، بينما المصانع المستهدف ضمها من الاقتصاد غير الرسمى تقدر بـ 2000 مصنع .

قال عبدالعزيز الذى يرأس شركة مصر للمسبوكات، أن الشركة عقدت اتفاقية مع البنك الأوربي والجامعة البريطانية وتم تركيب محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للحصول على طاقة نظيفة، ونسعى إلى تطبيق نفس التجربة على مصانع وشركات جديدة.

قال رأفت قطب، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصهر المعادن إن الشركة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتقليل الانبعاثات الضارة عن الصناعة ، لافتًا أنها تستغرق وقت كبير نظرًا لحاجتها لتمويلات مكلفه.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة انتهت من تنفيذ 60% من أعمال تطوير مايقرب من 10 مصانع صغيرة تحتضنهم الشركة الدولية لصهر المعادن، وتحويلهم إلى نظام بيئي أخضر صديق للبيئة.

أشار إلى أن عمليات التطوير تتم بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والمنحة الألمانية التى تساهم فى توفير تمويلات للشركات التى تسعى فى هذا الاتجاه، مع جهود هاتين الجهتين فى مساعدة الشركات على فتح أسواق وتكتلات جغرافية جديدة منها أفريقيا.

كتبت – مريم الرميحى وفرح رجب: