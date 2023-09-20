((السيادى السعودى)) يخطط للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية
التاريخ
9/20/2023 5:13:59 AM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: الشركات فى قطاعات الصحة والتعليم والتطوير العقارى
علمت“البورصة”، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى“PIF” فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية تعمل فى قطاعات مختلفة.
وأضافت المصادر، أن إحدى الشركات الثلاث التى يستهدفها الصندوق هى من كبرى الشركات العاملة فى قطاع التطوير العقارى، والثانية تعمل فى قطاع التعليم، بينما تعمل الثالثة فى القطاع الصحى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن المزيد من التفاصيل لكنها أكدت أن الصندوق يخطط لإنهاء الصفقات الثلاث قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت المصادر، أن هذا التوجه للشركات غير الحكومية جاء بعد توقف مفاوضات استحواذ الصندوق على المصرف المتحد، خاصة وأنه يرى فرص واعدة فى السوق المصرية تتماشى مع استراتيجيته الاستثمارية.
وفى أغسطس 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
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وتضمنت قائمة الشركات التى استحوذ الصندوق على حصص فيها ((إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية))، و((أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و((الإسكندرية لتداول الحاويات)).
واشترى الصندوق حصة تبلغ 25% من شركة ((إى فاينانس))، وهى جزء من الحصة المملوكة لبنك الاستثمار القومى فى الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه، فيما اشترى حصة تقدر بنحو 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى جزء من حصة القابضة للنقل البرى والبحرى فى الشركة.
كما باع كل من شركة الأهلى كابيتال، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين للصندوق حصصاً بلغ مجموعها 19.8% فى شركة أبوقير للأسمدة للصندوق، وبلغ حجم الحصة 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه للسهم.
وتخارجت 3 جهات حكومية متمثلة فى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، وشركة جاسكو للتعدين من حصة تقدر بنحو 25% من شركة موبكو للأسمدة بقمية 7.1 مليار جنيه بقيمة 123 جنيهًا للسهم الواحد.
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