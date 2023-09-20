((السيادى السعودى)) يخطط للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية

علمت“البورصة”، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى“PIF” فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على 3 شركات مصرية غير حكومية تعمل فى قطاعات مختلفة.

وأضافت المصادر، أن إحدى الشركات الثلاث التى يستهدفها الصندوق هى من كبرى الشركات العاملة فى قطاع التطوير العقارى، والثانية تعمل فى قطاع التعليم، بينما تعمل الثالثة فى القطاع الصحى.

ورفضت المصادر الإفصاح عن المزيد من التفاصيل لكنها أكدت أن الصندوق يخطط لإنهاء الصفقات الثلاث قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر، أن هذا التوجه للشركات غير الحكومية جاء بعد توقف مفاوضات استحواذ الصندوق على المصرف المتحد، خاصة وأنه يرى فرص واعدة فى السوق المصرية تتماشى مع استراتيجيته الاستثمارية.

وفى أغسطس 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتضمنت قائمة الشركات التى استحوذ الصندوق على حصص فيها ((إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية))، و((أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و((الإسكندرية لتداول الحاويات)).

واشترى الصندوق حصة تبلغ 25% من شركة ((إى فاينانس))، وهى جزء من الحصة المملوكة لبنك الاستثمار القومى فى الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه، فيما اشترى حصة تقدر بنحو 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى جزء من حصة القابضة للنقل البرى والبحرى فى الشركة.

كما باع كل من شركة الأهلى كابيتال، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين للصندوق حصصاً بلغ مجموعها 19.8% فى شركة أبوقير للأسمدة للصندوق، وبلغ حجم الحصة 250 مليون سهم بسعر 29.07 جنيه للسهم.

وتخارجت 3 جهات حكومية متمثلة فى وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، وشركة جاسكو للتعدين من حصة تقدر بنحو 25% من شركة موبكو للأسمدة بقمية 7.1 مليار جنيه بقيمة 123 جنيهًا للسهم الواحد.