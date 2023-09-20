غدًا.. انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/20/2023 5:13:59 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكثر من 70 عارضًا من الشركات العقارية يقدمون أرقى التصميمات الهندسية فى نظم البناء
تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتى سكيب مصر ، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، والذى تنظمه شركة إنفورما ماركتس، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ابتداء من يوم 20 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع العقارى فى مصر، حيث سيقوم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة المطورين العقاريين المختلفة.
ويشارك فى معرض سيتى سكيب مصر 2023 أكثر من 70 عارضاً من كبرى الشركات العقارية فى مصر والعالم، والتى ستستعرض خلال المعرض عدد كبير من المشروعات والتجمعات السكنية، التى تم بناؤها وفقا لأحدث وأرقى التصميمات العالمية.
ويقام المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.
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وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومستقبل القطاع فى مصر، ومعايير البناء وتصميمات المشروعات الحديثة، فضلا عن الأنشطة والفعاليات التى سيتم تنظيمها على هامش المعرض.
ويقدم معرض سيتى سكيب العديد من الفرص للزائرين والراغبين فى شراء وتملك وحدة سكنية فى مشروع من المشروعات العقارية التى سيتم عرضها خلال المعرض، كما تقدم الشركات المشاركة فى سيتى سكيب العديد من الخصومات والتسهيلات الخاصة بأنظمة الشراء والسداد سواء الكاش أو التقسيط. ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، والذى يسهم فى دعم ونمو هذا القطاع الحيوى وتحفيز الاستثمارات فيه.
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