غدًا.. انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023 - جريدة البورصة

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثانية عشر من معرض سيتى سكيب مصر ، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، والذى تنظمه شركة إنفورما ماركتس، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ابتداء من يوم 20 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع العقارى فى مصر، حيث سيقوم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة المطورين العقاريين المختلفة.

ويشارك فى معرض سيتى سكيب مصر 2023 أكثر من 70 عارضاً من كبرى الشركات العقارية فى مصر والعالم، والتى ستستعرض خلال المعرض عدد كبير من المشروعات والتجمعات السكنية، التى تم بناؤها وفقا لأحدث وأرقى التصميمات العالمية.

ويقام المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومستقبل القطاع فى مصر، ومعايير البناء وتصميمات المشروعات الحديثة، فضلا عن الأنشطة والفعاليات التى سيتم تنظيمها على هامش المعرض.

ويقدم معرض سيتى سكيب العديد من الفرص للزائرين والراغبين فى شراء وتملك وحدة سكنية فى مشروع من المشروعات العقارية التى سيتم عرضها خلال المعرض، كما تقدم الشركات المشاركة فى سيتى سكيب العديد من الخصومات والتسهيلات الخاصة بأنظمة الشراء والسداد سواء الكاش أو التقسيط.