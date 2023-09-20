“الصين” تفعل استجابة طارئة للفيضانات فى 9 مناطق

“الصين” تفعل استجابة طارئة للفيضانات فى 9 مناطق
التاريخ
9/20/2023 5:13:59 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المقر الوطني الصينى للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم الثلاثاء، تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في 9 مناطق على مستوى المقاطعات.
وأوضح المقر – وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن هذه المناطق تقع في جيانجسو وآنهوي وشاندونج وخنان وهوبي وقويتشو وشانشي وتشونجتشينج وسيتشوان، مشيرًا إلى إرسال السلطات فرق عمل إلى تشونجتشينج وسيتشوان.
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وأشارت التوقعات إلى أن أمطارًا غزيرة ستجتاح هذه المناطق المذكورة بدءًا من الإثنين الماضي، فيما قد تشهد بعض الأماكن عواصف رعدية ورياحا شديدة.
وتم حث الحكومات المحلية على مراقبة منسوب المياه عن كثب وتعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية والفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان سلامة خزانات المياه ومعالجة التشبع بالمياه في المناطق الحضرية بأسلوب مناسب.
أ. ش. أ
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