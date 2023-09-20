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“الصين” تفعل استجابة طارئة للفيضانات فى 9 مناطق

9/20/2023 5:13:59 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن المقر الوطني الصينى للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم الثلاثاء، تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في 9 مناطق على مستوى المقاطعات.

وأوضح المقر – وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن هذه المناطق تقع في جيانجسو وآنهوي وشاندونج وخنان وهوبي وقويتشو وشانشي وتشونجتشينج وسيتشوان، مشيرًا إلى إرسال السلطات فرق عمل إلى تشونجتشينج وسيتشوان.

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وأشارت التوقعات إلى أن أمطارًا غزيرة ستجتاح هذه المناطق المذكورة بدءًا من الإثنين الماضي، فيما قد تشهد بعض الأماكن عواصف رعدية ورياحا شديدة.

وتم حث الحكومات المحلية على مراقبة منسوب المياه عن كثب وتعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية والفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان سلامة خزانات المياه ومعالجة التشبع بالمياه في المناطق الحضرية بأسلوب مناسب.

أ. ش. أ

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