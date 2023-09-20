انخفاض الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين مستقبل السياسة النقدية

انخفاض الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين مستقبل السياسة النقدية
التاريخ
9/20/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينطلق اليوم وينتهي غدًا.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% إلى 34562 نقطة.
فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 4445 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 13664 نقطة.
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ومن المتوقع على نطاق واسع، تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، حيث يتوقع المتداولون هذا الاحتمال بنسبة 99% وفقًا لأداة“فيد واتش”.
ومع ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب بيان السياسة النقدية عقب انتهاء الاجتماع، وكذلك كلمة رئيس المجلس“جيروم باول“، للتكهن بتوجهات البنك المركزي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام.
وتراقب الأسواق أيضًا المفاوضات بين اتحادات العمال وشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة بشأن الأجور وظروف العمل، والتي تنذر بإضرابات واسعة المجال إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال أيام.
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