انخفاض الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين مستقبل السياسة النقدية

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.20% إلى 34562 نقطة.

فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% إلى 4445 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.35% إلى 13664 نقطة.

ومن المتوقع على نطاق واسع، تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الأسبوع، حيث يتوقع المتداولون هذا الاحتمال بنسبة 99% وفقًا لأداة“فيد واتش”.

ومع ذلك، سيراقب المستثمرون عن كثب بيان السياسة النقدية عقب انتهاء الاجتماع، وكذلك كلمة رئيس المجلس“جيروم باول“، للتكهن بتوجهات البنك المركزي خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام.

وتراقب الأسواق أيضًا المفاوضات بين اتحادات العمال وشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة بشأن الأجور وظروف العمل، والتي تنذر بإضرابات واسعة المجال إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال أيام.