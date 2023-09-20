فولفو تعتزم وقف إنتاج سيارات الديزل فى مطلع عام 2024

فولفو تعتزم وقف إنتاج سيارات الديزل فى مطلع عام 2024
التاريخ
9/20/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت صانعة السيارات السويدية“فولفو” وقف إنتاج السيارات التي تعمل بوقود الديزل مطلع العام القادم، ضمن مخططها للتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول 2030.
وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني لصحيفة“داوجونز نيوز واير” اليوم، إنها لن تنفق المزيد من ميزانية البحث على تطوير محركات احتراق داخلي جديدة من الآن فصاعداً.
وبلغت نسبة مبيعات“فولفو” من سيارات الديزل 8.8% من أجمالي مبيعاتها في عام 2022، والتي تجاوزت 615 ألف سيارة، بينما بلغت مبيعاتها من السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل مجتمعة نحو 33% من إجمالي المبيعات.
وأضافت“فولفو” في رسالتها أنها تعتزم وقف إنتاج السيارات التي تعمل بوقود الديزل نهائياً بحلول عام 2024، رغم زيادة معدلات إنتاجها من السيارات الكهربائية بشكل كبير منذ العام الماضي. أرقام
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