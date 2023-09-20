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فولفو تعتزم وقف إنتاج سيارات الديزل فى مطلع عام 2024

9/20/2023 5:13:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت صانعة السيارات السويدية“فولفو” وقف إنتاج السيارات التي تعمل بوقود الديزل مطلع العام القادم، ضمن مخططها للتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول 2030.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني لصحيفة“داوجونز نيوز واير” اليوم، إنها لن تنفق المزيد من ميزانية البحث على تطوير محركات احتراق داخلي جديدة من الآن فصاعداً.

وبلغت نسبة مبيعات“فولفو” من سيارات الديزل 8.8% من أجمالي مبيعاتها في عام 2022، والتي تجاوزت 615 ألف سيارة، بينما بلغت مبيعاتها من السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل مجتمعة نحو 33% من إجمالي المبيعات.

وأضافت“فولفو” في رسالتها أنها تعتزم وقف إنتاج السيارات التي تعمل بوقود الديزل نهائياً بحلول عام 2024، رغم زيادة معدلات إنتاجها من السيارات الكهربائية بشكل كبير منذ العام الماضي.

أرقام

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