بنك إنجلترا: العجز يتزايد بين المقرضين فى المملكة المتحدة

بنك إنجلترا: العجز يتزايد بين المقرضين فى المملكة المتحدة
التاريخ
9/20/2023 5:13:57 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال نائب محافظ بنك إنجلترا“سام وودز” إن القطاع المصرفي البريطاني يشهد زيادة في مخصصات العجز، في ظل معدل التضخم المرتفع والذي تسبب بدوره في رفع أسعار الفائدة.
ورغم أن الاقتصاد البريطاني أظهر مرونة كبيرة، لكن“وودز” الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الحصيف التابعة للبنك المركزي، أشار إلى أن المنظمين يراقبون عن كثب الضغوط المحتملة في القطاع المصرفي.
وأضاف“وودز” في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” الثلاثاء:“حتى الآن سارت الأمور بشكل أفضل قليلاً مما توقعه الكثيرون، وخاصة خلال الوباء بالطبع، فالدعم المالي والنقدي الضخم أدى في الواقع إلى حماية النظام المصرفي من خسائر الائتمان”.
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وأردف:“لكن بينما ننظر إلى الأمر الآن، فإننا نشهد في الواقع ارتفاعًا في حالات انخفاض القيمة في جميع أنحاء القطاع المصرفي، وهي ليست مسألة يجب أن يشعر الناس بالقلق بشأنها”.
تشير تقديرات هيئة التنظيم إلى أن ما يزيد قليلاً على 1% من القروض العقارية تشهد تأخرًا في السداد، لكن“وودز” أشار إلى أن المعدل كان مرتفعًا بنفس القدر حتى عام 2018، وبلغ 3.6% خلال الأزمة المالية.
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