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بنك إنجلترا: العجز يتزايد بين المقرضين فى المملكة المتحدة

9/20/2023 5:13:57 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال نائب محافظ بنك إنجلترا“سام وودز” إن القطاع المصرفي البريطاني يشهد زيادة في مخصصات العجز، في ظل معدل التضخم المرتفع والذي تسبب بدوره في رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الاقتصاد البريطاني أظهر مرونة كبيرة، لكن“وودز” الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الحصيف التابعة للبنك المركزي، أشار إلى أن المنظمين يراقبون عن كثب الضغوط المحتملة في القطاع المصرفي.

وأضاف“وودز” في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” الثلاثاء:“حتى الآن سارت الأمور بشكل أفضل قليلاً مما توقعه الكثيرون، وخاصة خلال الوباء بالطبع، فالدعم المالي والنقدي الضخم أدى في الواقع إلى حماية النظام المصرفي من خسائر الائتمان”.

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وأردف:“لكن بينما ننظر إلى الأمر الآن، فإننا نشهد في الواقع ارتفاعًا في حالات انخفاض القيمة في جميع أنحاء القطاع المصرفي، وهي ليست مسألة يجب أن يشعر الناس بالقلق بشأنها”.

تشير تقديرات هيئة التنظيم إلى أن ما يزيد قليلاً على 1% من القروض العقارية تشهد تأخرًا في السداد، لكن“وودز” أشار إلى أن المعدل كان مرتفعًا بنفس القدر حتى عام 2018، وبلغ 3.6% خلال الأزمة المالية.

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