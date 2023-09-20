بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 14.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 14.9 نقطة
التاريخ
9/20/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 14.9 نقطة ليبلغ 6989.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21%.
وتم تداول 177 مليون سهم عبر 10658 صفقات نقدية بقيمة 43.7 مليون دينار (نحو 133.2 مليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 4.3 نقطة ليبلغ 5766.7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.07% من خلال تداول 98.12 مليون سهم عبر 4670 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 39.6 مليون دولار).
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وانخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 22.3 نقطة ليبلغ 7646.17 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29% من خلال تداول 78.9 مليون سهم عبر 5988 صفقة بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 93.3 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 4.9 نقطة ليبلغ 5768.01 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09% من خلال تداول 79.3 مليون سهم عبر 3638 صفقة نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار (نحو 35.6 مليون دولار).
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