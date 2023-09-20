135 مليار دولار إيرادات قطاع البريد بالصين فى 8 أشهر

135 مليار دولار إيرادات قطاع البريد بالصين فى 8 أشهر
التاريخ
9/20/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد في الصين، اليوم الثلاثاء، أن صناعة البريد في الصين شهدت نموا قويا في إيرادات الأعمال خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وأوضحت الهيئة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس زادت إيرادات القطاع بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتسجل 970.85 مليار يوان (نحو 135.34 مليار دولار أمريكي).
وأشارت الهيئة إلى أنه في أغسطس فقط، زادت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 122.62 مليار يوان.
وتعاملت صناعة البريد في البلاد مع 100.96 مليار طرد خلال الأشهر الثمانية الأولى بزيادة 13.1% على أساس سنوي، ومن بين هذه الطرود، تم التعامل مع 81.46 مليار طرد بواسطة شركات خدمات البريد، زيادة نسبتها 15.9% مقارنة بالعام الماضي.
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