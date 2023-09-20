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135 مليار دولار إيرادات قطاع البريد بالصين فى 8 أشهر

9/20/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد في الصين، اليوم الثلاثاء، أن صناعة البريد في الصين شهدت نموا قويا في إيرادات الأعمال خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وأوضحت الهيئة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس زادت إيرادات القطاع بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتسجل 970.85 مليار يوان (نحو 135.34 مليار دولار أمريكي).

وأشارت الهيئة إلى أنه في أغسطس فقط، زادت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 122.62 مليار يوان.

وتعاملت صناعة البريد في البلاد مع 100.96 مليار طرد خلال الأشهر الثمانية الأولى بزيادة 13.1% على أساس سنوي، ومن بين هذه الطرود، تم التعامل مع 81.46 مليار طرد بواسطة شركات خدمات البريد، زيادة نسبتها 15.9% مقارنة بالعام الماضي.

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