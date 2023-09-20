135 مليار دولار إيرادات قطاع البريد بالصين فى 8 أشهر

وأوضحت الهيئة – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس زادت إيرادات القطاع بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتسجل 970.85 مليار يوان (نحو 135.34 مليار دولار أمريكي).

وأشارت الهيئة إلى أنه في أغسطس فقط، زادت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 122.62 مليار يوان.

وتعاملت صناعة البريد في البلاد مع 100.96 مليار طرد خلال الأشهر الثمانية الأولى بزيادة 13.1% على أساس سنوي، ومن بين هذه الطرود، تم التعامل مع 81.46 مليار طرد بواسطة شركات خدمات البريد، زيادة نسبتها 15.9% مقارنة بالعام الماضي.