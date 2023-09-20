رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن الهيئة الهندسية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه، وذلك في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وقال:“نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، وكذا المشروعات الأخرى بالمنطقة”.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، وكذا الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع، تم التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.



