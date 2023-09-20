رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
التاريخ
9/20/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن الهيئة الهندسية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه، وذلك في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة. اقرأ أيضًا: اقتصادية قناة السويس تعرض حوافز الاستثمار خلال قمة الحزام والطريق بهونج كونج
وقال:“نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، وكذا المشروعات الأخرى بالمنطقة”.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، وكذا الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع، تم التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.
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