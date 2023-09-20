إدارة البورصة تناقش مقترحات شركات السمسرة لتخفيف الأعباء

إدارة البورصة تناقش مقترحات شركات السمسرة لتخفيف الأعباء
التاريخ
9/20/2023 5:13:55 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
عقدت إدارة البورصة المصرية ، اجتماعًا موسعًا مع شركات الوساطة، اليوم الثلاثاء، ناقشت فيه المقترحات المقدمة من الشركات بشأن أدائها المستقبلى، بجانب طرح خطط تطوير السوق من جانب البورصة.
وأوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الهدف الرئيسى من الاجتماع كان تخفيف أى عبء من على كاهل الشركات وتوسيع دورة العمل، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضافت يعقوب، فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه تم مناقشة شروط إضافة الجهات الأعضاء وقواعد العضوية بالبورصة، من خلال نظام العضوية الإلكترونى، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات بدلًا من إلزام الشركات بذلك كل سنتين.
وقالت إن البورصة عرضت رؤيتها لتطوير السوق من خلال إضافة سوق المشتقات والعقود الآجلة والبورصة العقارية، وكيفية استفادة الشركات الأعضاء من زيادة عمق السوق خلال الفترة المقبلة، وضرورة تكاتف كافة الأطراف لإنجاح التجربة بأعلى جودة ممكنة.
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