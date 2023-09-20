إدارة البورصة تناقش مقترحات شركات السمسرة لتخفيف الأعباء

وأوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الهدف الرئيسى من الاجتماع كان تخفيف أى عبء من على كاهل الشركات وتوسيع دورة العمل، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت يعقوب، فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه تم مناقشة شروط إضافة الجهات الأعضاء وقواعد العضوية بالبورصة، من خلال نظام العضوية الإلكترونى، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات بدلًا من إلزام الشركات بذلك كل سنتين.

وقالت إن البورصة عرضت رؤيتها لتطوير السوق من خلال إضافة سوق المشتقات والعقود الآجلة والبورصة العقارية، وكيفية استفادة الشركات الأعضاء من زيادة عمق السوق خلال الفترة المقبلة، وضرورة تكاتف كافة الأطراف لإنجاح التجربة بأعلى جودة ممكنة.